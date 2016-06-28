«Умное жилье для умных людей»: в Тюмени появятся арендные дома

«Наш проект наемных домов — вынужденная мера, потому что, если не запустить его сейчас, то мы окажемся не в состоянии решить проблему сноса ветхих аварийных домов, — поясняет заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. — Наступает момент, когда многоквартирники подходят к черте предельного срока эксплуатации. По Жилищному кодексу РФ, собственники должны скидываться и сносить такие дома… А если скидываться, то нужно сформировать источник для нового строительства новых домов на этом участке. Как вы понимаете, никто из проживающих собственников этого делать не будет».
Переселение из ветхого жилья в новостройки — большая нагрузка на бюджет, отметил замгубернатора. Для решения этой проблемы потребуются сотни миллиардов рублей.
«Человеку важно иметь комфортное жилье, а вовсе не какие-то выгоды от владения им, — подчеркивает Вячеслав Вахрин. — Человеку важно, что он гарантированно живет в квартире, и у него есть возможность при необходимости переехать в квартиру, отличную по площади, или из одного района в другой… Такую модель можно выстроить, исключая элемент владения этим жильем, потому что когда человек покупает квартиру, он тратит огромные средства, которые из актива становятся пассивом, то есть они больше не работают на человека, а бремя содержания этого имущества ложится на него».
Наемные дома предусматривают, что человек может въехать в квартиру и прожить в ней неограниченный срок. Так, сегодня 80% населения Европы живет в арендованном жилье и только 20% являются собственниками.
Построить 1 млн. 280 тыс. квадратных метров жилья мы можем и за один год. Наши строительные мощности позволяют такой объем выполнить, но чтобы это было качественно, без надрыва и не напоминало стройку БАМ, нужно делать поэтапно.
«Покупая квартиру, вы не задумываетесь, что в ней является вашим, — рассуждает Вячеслав Вахрин. — А ваше там — только внутренняя отделка. Стены — общее имущество, плиты, перекрытия — общее имущество. Отделка, окна, двери — вот это то, что мы купили за большие деньги. Таким образом, покупая квартиру, мы входим в некое акционерное общество со своими соседями, которые тоже являются владельцами этого пространства, и должны вместе управлять имуществом. Но ведь мы все разные: разного достатка, разных профессий и т.д. Отсюда — так называемые „коммунальные войны“: кто-то не хочет ходить на собрания, кто-то считает так, а кто-то по-другому, управлять не могут, знаний специфических ни у кого нет… А если бы у дома был один оператор, а человек только покрывал текущие затраты и оплачивал коммунальные услуги, то все было бы проще».
Кстати, стоимость арендной платы за проживание здесь может быть существенно ниже, чем сейчас предлагают отдельные владельцы квартир, желающие подзаработать. Пока нет четких сроков введения в эксплуатацию наемных домов.
«Построить 1 млн. 280 тыс. квадратных метров жилья мы можем и за один год. Наши строительные мощности позволяют такой объем выполнить, но чтобы это было качественно, без надрыва и не напоминало стройку БАМ, нужно делать поэтапно», — отметил Вячеслав Вахрин.
Пока препятствует реализации этой модели и законодательство. Так, закон ограничивает по доходу людей, которые могут проживать в таких домах.
«Мы принципиально с этим не согласны и считаем, что это дома для бедных или для богатых, — объясняет Вячеслав Вахрин. — Это дома — для умных. Вне зависимости от того, какой у тебя доход. Если ты в состоянии платить арендную плату и коммунальные платежи — пожалуйста, заезжай и живи».
Во-вторых, сегодня ограничен срок заключения договора найма таких домов.
«Мы считаем, что надо снять эти ограничения. Это должен быть бессрочный договор, то есть пока человек хочет, он пользуется этим. Соответственно, он должен жить там без всяких ограничений», — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области.
Третье — у органов местного самоуправления много несвойственных обязанностей, в том числе по изъятию ветхих домов. По мнению Вячеслава Вахрина, договор соцнайма, который сегодня существует, нужно законодательно заменить на простой договор найма, ведь все условия договора социального и простого найма одинаковы.
Для нас принципиально важно, чтоб это были энергоэффективные многоквартирники, оснащенные всеми приборами учета. Квартиры должны быть удобные, чтобы там не нужно было пилить, перестраивать и переделывать. Мы предусматриваем, что это жилье уже с отделкой, оборудованное техникой.
«Мы знаем, какое количество домов хотим построить, теперь нам нужно понять, на каких участках мы это осуществим, у кого мы будем покупать жилье, что в свою очередь сможет предоставить муниципалитет, — говорит Вячеслав Вахрин. — Для нас важно, чтоб это были энергоэффективные многоквартирники, оснащенные всеми приборами учета. Квартиры должны быть удобные, чтобы там не нужно было пилить, перестраивать и переделывать. Мы предусматриваем, что это жилье уже с отделкой, оборудованное техникой».