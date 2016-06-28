«Умное жилье для умных людей»: в Тюмени появятся арендные дома

«Покупая квартиру, вы не задумываетесь, что в ней является вашим, — рассуждает Вячеслав Вахрин. — А ваше там — только внутренняя отделка. Стены — общее имущество, плиты, перекрытия — общее имущество. Отделка, окна, двери — вот это то, что мы купили за большие деньги. Таким образом, покупая квартиру, мы входим в некое акционерное общество со своими соседями, которые тоже являются владельцами этого пространства, и должны вместе управлять имуществом. Но ведь мы все разные: разного достатка, разных профессий и т.д. Отсюда — так называемые „коммунальные войны“: кто-то не хочет ходить на собрания, кто-то считает так, а кто-то по-другому, управлять не могут, знаний специфических ни у кого нет… А если бы у дома был один оператор, а человек только покрывал текущие затраты и оплачивал коммунальные услуги, то все было бы проще».