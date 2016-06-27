Пекин-Париж 2016: В Тюмень прибыла колонна уникальных ретро-машин

На вопрос, что стало самым ярким впечатлением за прошедшие дни, Джастин сперва затруднился ответить. «Это тяжело сказать… В ходе ралли не остается свободного времени. Все, что мы делаем днями напролет — езда за рулем, иногда ремонты и обслуживание машин. День заканчивается, а на следующее утро надо ехать дальше. Это, конечно, недостаток — поездка была бы намного приятнее, если бы у нас было больше времени. Тем не менее, нам очень понравилось в Новосибирске, где наш приезд совпал с днем города» — рассказал участник.