Пекин-Париж 2016: В Тюмень прибыла колонна уникальных ретро-машин

Новость о приезде колонны в областной центр всколыхнула социальные сети во второй половине дня. Пользователи публиковали информацию о долгожданном прибытии участников ралли. Многих горожан интересовало, где остановятся автомобили энтузиастов — этот вопрос в различных вариациях прозвучал в обсуждениях, пожалуй, несколько десятков раз. Жителям Тюмени не терпелось лично прикоснуться к уникальным автомобилям, сделать «селфи» на фоне раритетов и пожелать доброго пути экипажам.
Разыскать машины участников многодневной гонки удалось благодаря помощи тюменца Константина Моргунова. Как оказалось, часть автомобилей колонны направилась на парковку отеля «Евразия», другие же участники остановились в гостинице «Mercure» на улице Максима Горького.
«Наша машина трижды перевернулась в пустыне…"
Свое общение с автомобилистами я начал на парковке по улице Челюскинцев — здесь разместилось порядка двадцати экипажей. Несмотря на тяжелый день, проведенный за рулем, многие водители оставались рядом со своими машинами.
Моим первым собеседником стал Джастин Флемминг из Великобритании, участвующий в ралли на своем ярко-красном Ford’е Сapri 1972 года. Житель туманного Альбиона рассказал, что путешествует со своим сыном Кристианом. «Мы выехали из Пекина 16 дней назад, наш путь пролегал через Монголию, через пустыню Гоби. В песках мы провели около недели. Затем был путь по России, и вот сегодня мы в Тюмени. Завтра снова в путь — в сторону Перми. Далее едем в Беларусь, а закончится поездка в Париже — это произойдет в середине июля» — рассказал водитель (перевод с английского — NashGorod.ru).
На вопрос, что стало самым ярким впечатлением за прошедшие дни, Джастин сперва затруднился ответить. «Это тяжело сказать… В ходе ралли не остается свободного времени. Все, что мы делаем днями напролет — езда за рулем, иногда ремонты и обслуживание машин. День заканчивается, а на следующее утро надо ехать дальше. Это, конечно, недостаток — поездка была бы намного приятнее, если бы у нас было больше времени. Тем не менее, нам очень понравилось в Новосибирске, где наш приезд совпал с днем города» — рассказал участник.
Также Джастин упомянул, что его участие в ралли не обошлось без эксцессов. «Это был седьмой день пути… Мы были в пустыне Гоби, и наш автомобиль трижды перевернулся через крышу. Машина была сильно повреждена, но все же могла ехать дальше. В Новосибирске мы познакомились с тремя невероятными русскими автомеханиками. За очень короткий срок они сделали наш Ford вновь похожим на транспортное средство», — добавил он.
«Лада-Мартин»
Не желая отвлекать Джастина, я отправился вглубь стоянки, где у открытого капота черного Aston Martin работали два англоговорящих молодых человека. Один из них, Джеймс Александрофф, согласился рассказать о своем автомобиле и своем опыте участия в «Пекин-Париж 2016».
«Пройдемте к багажнику», — начал объяснять участник. «Видите?, — Джеймс указал на логотип-кораблик АвтоВАЗа, приклеенный слева, — это Лада-мартин!»
В ответ на недоуменный взгляд Джеймс пояснил: «По пути отдельные детали выходили из строя, мы их заменяли российскими комплектующими. У машины подвеска от „Лады“ — амортизаторы, тормоза, пружины… Даже рулевой механизм. Это уже почти российский автомобиль… Это уже тяжело назать Aston Martin, поэтому мы его зовем Lada Martin.»
Под капотом машины Джеймса находился невероятных размеров бензиновый двигатель. Штурман экипажа Дэвид был занят проверкой свечей зажигания, и водитель торопился помочь коллеге… Чтобы не мешать участникам, я пошел по стоянке дальше, где встретил водителя из Киргизии. Молодой человек поделился информацией о том, что самые интересные машины сейчас находятся у отеля Mercure, куда я незамедлительно отправился.
«Чудовище 1917 года»
Вопреки ожиданиям, в районе перекрестка улиц Горького и 50 лет Октября не было вереницы припаркованных раллийных машин, однако интуиция подсказывала, что я на верном пути. Вскоре я заметил красный автомобиль организаторов соревнований и закрытый въезд на подземный паркинг. Предположив, что самое интересное ждет нас где-то совсем рядом, я припарковался во дворе здания, и пошел искать участников ралли пешком.
У самого входа в отель стоял пожилой мужчина в рубашке с фирменными логотипами, разговаривавший по-русски с молодой девушкой. Как оказалось, это был Сергей Поспелов — один из представителей команды технической поддержки российского этапа.
Сергей был рад прибытию журналистов и охотно рассказал о мероприятии. «Ралли Пекин-Париж проходит раз в три года, и я уже не первый раз вхожу в команду организаторов. Наша задача — сопровождение колонны на участке от Монголии до Бреста. Мы строим маршруты, а также общаемся с неформальными объединениями автолюбителей, готовых оказывать поддержку участникам, в том числе и ночью», — пояснил Сергей.
«Это крупнейшее ралли из существующих на сегодняшний день — по продолжительности оно превосходит общеизвестный Париж-Дакар. Проект такого масштаба немыслим без технического волонтерства», — добавил он. Представитель команды поддержки также рассказал, что одним их самых раритетных и «взрослых» (слово «старый» здесь просто неуместно) в колонне является автомобиль La France 1917 года выпуска — огромный монстр на деревянных колесах.
Вместе с Сергеем мы спустились на паркинг отеля, где кипела работа — водители сновали вокруг своих транспортных средств, готовя их к очередному дню. Как пояснили участники, завтра утром у них запланирован заезд на гоночной трассе в Силкином Логу и путь через Ирбит в направлении Урала. Времени у автомобилистов, судя по всему, было немного, поэтому я постарался не мешать им, а побольше пообщаться с представителем организаторов.
Сергей охотно провел мини-экскурсию среди редчайших машин, среди которых были и Ford Mustang, и ранние экземпляры Chrysler’a, и Bentley Sport 1935 года.
Среди раритетов выделялся тот самый монстр с цепной главной передачей и открытым верхом. Стоя рядом с этой машиной, было тяжело представить, что этот реликтовый экспонат едет почти через всю Евразию своим ходом и скоро достигнет Франции.
«Стоит отметить, участие в ралли Пекин-Париж — недешевое удовольствие. Один только вступительный взнос составляет порядка 46 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете на рубли — более 4 миллионов). В результате участников объединяет особое мировоззрение — это ралли станет для них тем событием, которое оставит незабываемые впечатления, а также станет одним из ярчайших воспоминаний всей жизни. Одним из тех моментов, о которых люди в старости рассказывают детям и внукам», — добавил наш собеседник. Глядя на ряды раритетных машин, и на то, как увлеченно работают со своими железными конями участники соревнований, я был с ним полностью согласен.