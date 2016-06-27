Новая жизнь старых игрушек: как тюменцы украшают свои дворы

Жильцы дома по ул. Демьяна Бедного, 109 знают не понаслышке, куда нести ненужные игрушки. Пенсионерка Екатерина Мамыкина несколько лет собирает кукол, плюшевых медведей и другие предметы детских забав. Все это добро она рассаживает по небольшому цветнику, выращенному, кстати, тоже своими руками. Тех, кому места не досталось, закрепляет на деревьях.
«Я уже не первый год украшаю свой участок, — рассказывает Екатерина Ивановна. — Еще в прошлом году здесь были гаражи, поэтому зеленая территория была намного меньше, теперь гаражи снесли и площадь увеличилась. Засадила ее лилиями, маками, ромашками… Идут люди, радуются, детям нравится».
У многих тюменцев к такому творчеству отношение в основном положительное: лучше так, чем пустырь, заросший травой.
«Мы с внуком сегодня обнаружили этот двор и восхитились, — делится впечатлениями местная жительница Светлана Петровна. — Казалось бы, такое непрезентабельное место: новостройка, база, гаражи… а человек душу вложил и заурядный двор стал островком радости. Это не просто двор, а двор со своей традицией».
Есть и недовольные. Они считают, что люди, оформляющие так свои дворы, хотят как лучше, но прибитая игрушка или чучело не может вызвать положительные эмоции, особенно после дождя или в холодную погоду.