Меняем водительское удостоверение: никаких кругов ада

Только вот, как выяснилось, процедура была совершенно напрасная, потому что при замене прав по причине смены фамилии медицинская справка больше не нужна. Только вот в клинике, где причину замены документа уточняют, об этом молчат. А, значит, 3350 рублей потрачены совершенно зря… Кстати есть один маленький нюанс: смена прав из-за изменения личных данных не подразумевает продления их срока службы. То есть, полученные в 2010 году и замененные в 2016 — все равно будут до 2020 года.