Меняем водительское удостоверение: никаких кругов ада

Первое, о чем я подумала, медицинская справка. Ее делать недолго — пару часов в одной из платных клиник города. Можно еще и успокаивать себя тем, что к врачам нужно иногда ходить. Благодаря процедуре получения заветного документа, я посетила психиатра и окулиста и знаю, что нервы мои еще в норме, а зрение отличное.
Только вот, как выяснилось, процедура была совершенно напрасная, потому что при замене прав по причине смены фамилии медицинская справка больше не нужна. Только вот в клинике, где причину замены документа уточняют, об этом молчат. А, значит, 3350 рублей потрачены совершенно зря… Кстати есть один маленький нюанс: смена прав из-за изменения личных данных не подразумевает продления их срока службы. То есть, полученные в 2010 году и замененные в 2016 — все равно будут до 2020 года.
Вторая трата — это 2000 рублей — госпошлина. Чтобы оплатить ее без комиссии, я воспользовалась банкоматом. Но только не думайте, что это быстрое мероприятие: вводить придется фамилию, имя, отчество, а также ОКТМО и еще несколько цифр, взять которые можно на сайте госуслуг или ГИБДД.
А дальше — дорога в Межрайонный отдел ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств — это всем известное здание на 50 лет Октября, 63 корпус 1. Раньше здесь оформляли и покупку-продажу автомобилей, но теперь нет. А права получают и меняют именно здесь.
Я пришла в ГИБДД в 10 утра. Внутри к этому времени уже скопился народ, и я была уверена, что всю первую половину дня я оставлю именно здесь. Но оказалось все совсем не так!
В 104-ом меня сфотографировали и предупредили, что в течение часа документ будет готов.
Я вышла из кабинета, заметила, что очередь из толпящихся людей сменилась почти полностью. Работа ГИБДД идет настолько быстро, что и мою фамилию объявили буквально через несколько минут. Таким образом, права я получила всего за час.
|Минусы:
Ксения Красовская