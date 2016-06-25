В Тюмени стартовали продажи Renault Kaptur

Первые известия о скором пополнении модельного ряда Renaut новым автомобилем появились весной этого года. Тогда, в марте, представители концерна Renault-Nissan были немногословны — до момента презентации машины журналистам было доподлинно известно лишь то, что новая модель будет полноприводной, а ее производство будет организовано на мощностях завода Renault-Россия (бывший «Автофрамос»).
Как предполагали эксперты, паркетный внедорожник будет основан на платформе Renault Duster, а лейтмотив дизайна машина унаследует у европейского собрата — Renault Captur (через «С»). Кстати, созвучность торговых марок долгое время создавала немалую путаницу при попытке найти хоть какие-то публикации о новинке — поисковые системы упрямо «исправляли» первую букву и предлагали обзоры кроссовера на базе Clio, продаваемого в странах ЕС.
Предположения, растиражированные автомобильными изданиями, подтвердились в конце марта, когда в Москве состоялась презентация нового кроссовера, а окончательно убедиться в этом автомобилисты смогли сегодня, когда Renault Kaptur представили массовой общественности.
К запланированному мероприятию в салоне официального дилера подготовились основательно — гостям был предложен шведский стол и яркая шоу-программа, включающая выступление велоэкстремалов и впечатляющий номер от цирковой студии «Жар-птица», исполненный эквилибристкой Анастасией Корневой. Об официальном старте продаж с импровизированной сцены объявили ведущие утреннего шоу «Контора на Dipol-FM» Роман Ильич и Евгений Декаба — на счет три с заветной машины сняли ткань, и перед глазами публики предстал насыщенно-оранжевый городской внедорожник.
В том, что машина представляет гармоничный гибрид испытанной российскими дорогами базы и иностранного облика, можно убедиться, заглянув под капот. Отличия от Duster’а минимальны и обусловлены скорее конструкцией кузова. В моторном отсеке полноприводных комплектаций находится знакомый «реноводам» двухлитровый двигатель F4R, а в базовой версии — не менее известный K4M, объемом 1600 кубических сантиметров.
Слева — Renault Kaptur, справа — Renault Duster
Ощущение, что имеешь дело с рестайлингом Duster’а пропадает, когда садишься в салон. Здесь нет консерватизма, присущего былым Renault, а наоборот применен новый для российской модельной линейки дизайн — посадка кажется более удобной, а выглядит салон скорее футуристично, нежели традиционно. Необычной показалась лишь идея убрать с панели стрелочный спидометр — многим водителям будет непривычно, что скорость выводится на электронный дисплей.
Что касается цены новинки, она осталась компромиссной — дешевле чем другие аналогичные кроссоверы, но дороже, чем Duster. Стоимость машины в базовой переднеприводной версии — 859 тысяч, а максимальная комплектация (4?4, двигатель 2.0, автоматическая КПП) предлагается за 1 149 900 рублей. Как проявит себя Renault Kaptur в эксплуатации, станет известно совсем скоро — первые владельцы новых городских внедорожников получат ключи уже в ближайшие дни.