В Тюмени стартовали продажи Renault Kaptur

Первые известия о скором пополнении модельного ряда Renaut новым автомобилем появились весной этого года. Тогда, в марте, представители концерна Renault-Nissan были немногословны — до момента презентации машины журналистам было доподлинно известно лишь то, что новая модель будет полноприводной, а ее производство будет организовано на мощностях завода Renault-Россия (бывший «Автофрамос»).