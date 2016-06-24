«Звездный городок» удваивает материнский капитал!

Так, покупая 4-комнатную квартиру 96 кв.м. в «Звездном городке» с использованием маткапитала, размер которого на сегодня составляет 453 026 рублей, цена квартиры для вас фактически уменьшится на 906 052 рубля: 453 026 рублей за вас заплатит государство и столько же вы получите скидку на квартиру от застройщика. Со «Звездным городком» материнский капитал больше в 2 раза!