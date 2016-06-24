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«Звездный городок» удваивает материнский капитал!

24 июня 2016, 09:02
Вы счастливые родители и в вашей семье уже двое детей? Вам нужна новая квартира? Для вас определяющим при выборе является доступность школ и детских садов, уютные дворы и разнообразие площадок для детского досуга и отдыха, повышенная безопасность и чистый воздух? Тогда для вас есть отличное предложение!

Вы счастливые родители и в вашей семье уже двое детей? Вам нужна новая квартира? Для вас определяющим при выборе является доступность школ и детских садов, уютные дворы и разнообразие площадок для детского досуга и отдыха, повышенная безопасность и чистый воздух?

Тогда для вас есть отличное предложение!

Микрорайон«Звездный городок» идеален для семей! Здесь есть все для счастливой и комфортной жизни:

  • чистый воздух и огромный парк рядом,
  • огромный космический городок и детские площадки,
  • мини-футбольное поле, чтобы погонять в футбол,
  • круглосуточное патрулирование всей территории и подъездов собственной службой безопасности,
  • достаточное количество школ и детских садов, а также строительство новых учреждений,
  • медицинский центр прямо во дворе
  • и в шаге от дома скоро откроется современный огромный торгово-развлекательный центр с кинотеатром, бассейном и уникальной игровой зоной!

А теперь — сенсация!

Только до конца лета Супер-акция от застройщика!

Строительная компания «Снегири» УДВАИВАЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ при покупке семейной квартиры в микрорайоне «Звездный городок»!

Акция распространяется на 4-комнатные квартиры в ГП-5, в которых всем членам семьи будет комфортно и уютно, а цена при этом приятно порадует, да и до сдачи дома осталось полгода.

«В рамках этого предложения от застройщика, все семьи с двумя и более детьми, покупая квартиру, могут рассчитывать на снижение ее стоимости на сумму эквивалентную размеру субсидии от государства. Для этого вам нужно только предъявить государственный сертификат на материнский капитал», — комментирует руководитель отдела продаж СК «Снегири» Ирина Михайлова.

Так, покупая 4-комнатную квартиру 96 кв.м. в «Звездном городке» с использованием маткапитала, размер которого на сегодня составляет 453 026 рублей, цена квартиры для вас фактически уменьшится на 906 052 рубля: 453 026 рублей за вас заплатит государство и столько же вы получите скидку на квартиру от застройщика. Со «Звездным городком» материнский капитал больше в 2 раза!

Данное предложение особенно выгодно при покупке квартиры в ипотеку, ведь вы помимо покупки квартиры по сниженной цене, получаете и экономию по сумме кредита. Благодаря этой акции от застройщика сумма кредита меньше, а значит, ежемесячные ипотечные взносы более доступны.

Успевайте! Акция действует до конца лета при 100% оплате или ипотеки. Количество квартир, участвующих в акции ограничено.

Ипотека «Абсолют Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015 г. № 2306.

Звоните! (3452) 587–301

Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-5. Разрешение на строительство № RU 72304000-185-РС, выдано Администрацией г. Тюмени 06.05.2015 г. Договор участия в долевом строительстве. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Акция распространяется на 4-комнатные квартиры 96 кв.м. в ГП-5 при 100% оплате или ипотеке. Скидка при покупке квартиры предоставляется на сумму эквивалентную размеру доступных средств материнского (семейного) капитала, содержащихся на лицевом счете. Размер субсидии подтверждается справкой из Пенсионного Фонда РФ. Подробная информация по телефону (3452) 58 73 02 Не публичная оферта. Предложение ограничено. Реклама.

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