«Звездный городок» удваивает материнский капитал!

Вы счастливые родители и в вашей семье уже двое детей? Вам нужна новая квартира? Для вас определяющим при выборе является доступность школ и детских садов, уютные дворы и разнообразие площадок для детского досуга и отдыха, повышенная безопасность и чистый воздух?
Тогда для вас есть отличное предложение!
А теперь — сенсация!
Строительная компания «Снегири» УДВАИВАЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ при покупке семейной квартиры в микрорайоне «Звездный городок»!
Акция распространяется на 4-комнатные квартиры в ГП-5, в которых всем членам семьи будет комфортно и уютно, а цена при этом приятно порадует, да и до сдачи дома осталось полгода.
«В рамках этого предложения от застройщика, все семьи с двумя и более детьми, покупая квартиру, могут рассчитывать на снижение ее стоимости на сумму эквивалентную размеру субсидии от государства. Для этого вам нужно только предъявить государственный сертификат на материнский капитал», — комментирует руководитель отдела продаж СК «Снегири» Ирина Михайлова.
Так, покупая 4-комнатную квартиру 96 кв.м. в «Звездном городке» с использованием маткапитала, размер которого на сегодня составляет 453 026 рублей, цена квартиры для вас фактически уменьшится на 906 052 рубля: 453 026 рублей за вас заплатит государство и столько же вы получите скидку на квартиру от застройщика. Со «Звездным городком» материнский капитал больше в 2 раза!
Данное предложение особенно выгодно при покупке квартиры в ипотеку, ведь вы помимо покупки квартиры по сниженной цене, получаете и экономию по сумме кредита. Благодаря этой акции от застройщика сумма кредита меньше, а значит, ежемесячные ипотечные взносы более доступны.
Успевайте! Акция действует до конца лета при 100% оплате или ипотеки. Количество квартир, участвующих в акции ограничено.
Ипотека «Абсолют Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015 г. № 2306.
Звоните! (3452) 587–301
Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-5. Разрешение на строительство № RU 72304000-185-РС, выдано Администрацией г. Тюмени 06.05.2015 г. Договор участия в долевом строительстве. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Акция распространяется на 4-комнатные квартиры 96 кв.м. в ГП-5 при 100% оплате или ипотеке. Скидка при покупке квартиры предоставляется на сумму эквивалентную размеру доступных средств материнского (семейного) капитала, содержащихся на лицевом счете. Размер субсидии подтверждается справкой из Пенсионного Фонда РФ. Подробная информация по телефону (3452) 58 73 02 Не публичная оферта. Предложение ограничено. Реклама.