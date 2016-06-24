В ближайшие пять лет Тюмень будет «топить»

Готовьтесь к «большой воде»
Паводок-2016 стал третьим по величине за последние сто лет. В этом году в пик паводка вода дошла до отметки 868 см. Рекордный разлив реки зафиксирован в 1979 году. Тогда уровень воды в Туре достиг 915 см. В 1998 показатель составил 871 см.
«Самое главное, мы сохранили дамбы, — сказал исполняющий обязанности директора департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Алексей Конышев. — Всего в Тюмени находится три таких объекта — в Калининском, Центральном и Ленинском округах. Все они имеют декларацию безопасности и разрешение на эксплуатацию. На балансе муниципалитета находится 33,5 километра, еще один километр — в ведении юридических лиц».
В этом году на ремонт и текущее содержание ГТС власти потратят более 35 млн рублей. Из них около 22 млн из областного, и чуть более 13 — из городского бюджета.
Алексей Конышев отметил, что по прогнозу, в ближайшие пять-шесть лет Тюмень будет «топить», к этому всем нужно быть готовыми.
На что рассчитывать пострадавшим?
В этом году в областном центре было определено десять зон ЧС, из них семь — жилые дома и СНТ, построенные за дамбой.
Всего от паводка пострадало 62 дома, находящихся на улицах: Береговая, Верещагина, Спартака, Сурикова, Уфимском переулке, Томской. Подтопило и три СНТ: «Ручеек», «Дубрава» и «Осень-2». Из всех жителей этих домов 23 (в том числе 7 детей) воспользовались услугами пункта временного проживания — гостиницы «Колос». Сюда за счет бюджета города Тюмени временно (на срок до 2 месяцев) заселяют пострадавших от пожаров, паводков, обрушений и других ЧП.
«Размещаем мы всех, кто попадает в зону ЧС, — пояснила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина. — У нас есть адреса всех подтопленных домов. Люди приезжают в гостиницу, показывают документы, заселяются в номера. Если так случается, что фактический адрес у прибывшего один, а прописан он в другом населенном пункте, то до момента установления личности, а это 14 суток, человек может проживать у нас и получать питание».
Кроме этого, на время режима ЧС переселенцы получали бесплатную еду — завтрак, обед и ужин (это одна единица питания). Готовил для них комбинат школьного питания Калининский.
«Стоимость одной единицы питания составила 515 рублей. За май мы выдали 408 единиц питания, в июне — 164. Люди сейчас еще живут в гостинице, но мы их уже не кормим», — сообщила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.
В «Колосе» оборудована кухня с трехкомфорочной плиткой, микроволновкой, чайником и холодильником. Постельное белье меняется раз в неделю, дважды за это время проходит уборка в номерах. «Конечно, мы — не пятизвездочный отель, но что можем для пострадавших — делаем," — объяснила директор гостиницы Валентина Бакланова.
Денежная компенсация
Кроме этого, попавшим в зону ЧС предоставляется материальная помощь из областного бюджета в размере 50 тысяч рублей на одно домовладение. Все заявления от пострадавших от паводка рассматриваются, и в ближайшее время деньги всем будут выплачены.
«Кто-то может сказать, что этого маловато, но нужно понимать, что социальная выплата — это помощь, — подчеркнул заместитель Главы администрации города Тюмени Андрей Голоус. — И это не значит, что эта помощь обязательно закроет все убытки, причиненные от ЧС. Самое главное, что люди не брошены на произвол судьбы, и необходимая помощь им оказывается».