В ближайшие пять лет Тюмень будет «топить»

«Размещаем мы всех, кто попадает в зону ЧС, — пояснила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина. — У нас есть адреса всех подтопленных домов. Люди приезжают в гостиницу, показывают документы, заселяются в номера. Если так случается, что фактический адрес у прибывшего один, а прописан он в другом населенном пункте, то до момента установления личности, а это 14 суток, человек может проживать у нас и получать питание».