Тюменцы могут получить образование в кредит

Предложение Сбербанка позволяет оформить образовательный кредит с государственной поддержкой всем желающим получить высшее, среднее специальное или дополнительное образование в рамках учебной программы, очной или заочной формы обучения.
«Образование — это лучшие инвестиции. Клиент может не только получить льготный кредит под 7,62 процента при ключевой ставке 10,5 процентов, но при необходимости значительно отсрочить выплаты и установить удобный график платежей», — подчеркнул Арсений Белоглазов.
При выдаче кредита платежеспособность клиента не учитывается. Потенциальным заемщиком может стать любой человек в возрасте от 14 до 75 лет. «Естественно, что у вчерашнего выпускника еще нет постоянного дохода, поскольку нет и специальности. В этом и заключается смысл предложения Сбербанка — мы даем людям возможность получить образование и как следствие будущую профессию», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка.
На сегодня банком аккредитованы 119 вузов и ссузов по всей стране, в Тюменской и Омской области партнерами проекта выступают пять учебных заведений: ТюмГУ, Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и институт культуры, Омский технический университет и Омский институт сервиса.
Благодаря поддержке со стороны государства условия более чем привлекательные. Три четверти ключевой ставки Центробанка покрывает государство, остальное плюс пять процентов оплачивает заемщик. Предусмотрено досрочное погашение кредита без ограничений по сумме.
«Мы предлагаем всем нашим клиентам, которых заинтересовало данное предложение, обратиться в ближайшее отделение банка, где наши специалисты проконсультируют по условиям выдачи образовательных кредитов и составят удобный график платежей в соответствии с пожеланиями клиента», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов.