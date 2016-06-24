Тюменцы могут получить образование в кредит

При выдаче кредита платежеспособность клиента не учитывается. Потенциальным заемщиком может стать любой человек в возрасте от 14 до 75 лет. «Естественно, что у вчерашнего выпускника еще нет постоянного дохода, поскольку нет и специальности. В этом и заключается смысл предложения Сбербанка — мы даем людям возможность получить образование и как следствие будущую профессию», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка.