Выбираем автолюльку: в «позе эмбриона» не более часа

Несомненно, огромным плюсом является тот факт, что ребенок в ней не испытывает нагрузки на позвоночник. Это значит, что в таком автокресле его без опаски можно перевозить на дальние расстояния. Кроме того, группа 0 идеально подходит для недоношенных детей или тех, что имеют проблемы с позвоночником. В таких люльках существует система предотвращения вращения, а внутренняя обивка поглощает удар и защищает ребенка со всех сторон. И если вы слышите от продавцов или видите в инструкциях, что блок от обычной коляски можно крепить в салоне машины, не верьте этому. Никакие коляски не проходят проверки краш-тестами.