Выбираем автолюльку: в «позе эмбриона» не более часа

«Еще до рождения ребенка мы с супругой задумались о приобретении автолюльки — ведь нужно быть готовым забирать малыша из роддома. Нас очень смутил тот факт, что все удерживающие устройства, которые якобы предназначены для детей до месяца, имеют „полусидячую“ форму, — рассказывает молодой папа Андрей. — Я сам всю свою жизнь мучаюсь со спиной и не хотел бы подобной участи своим детям. В общем, мне это показалось неправильным. Новорожденный, по моему мнению, должен лежать горизонтально».
Напомним, что автолюльки для самых маленьких пассажиров делятся на две категории — 0 и 0+. О том, что они из себя представляют, насколько доступны в Тюмени и какие имеют недочеты, мы и обсудим в нашем материале.
Правила перевозки ребенка в автомобиле
Пункт 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации.
«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств».
Детское автомобильное кресло — самое безопасное и надежное из всех детских удерживающих устройств, напоминает Госавтоинспекция. Согласно ч.1 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 000 рублей.
Автокресла группы 0, от 0 до 10 килограмм:
Данная категория удерживающих устройств больше похожа на спальный блок от коляски. В ней ребенок лежит горизонтально. Располагается такая люлька перпендикулярно ходу движения автомобиля.
Несомненно, огромным плюсом является тот факт, что ребенок в ней не испытывает нагрузки на позвоночник. Это значит, что в таком автокресле его без опаски можно перевозить на дальние расстояния. Кроме того, группа 0 идеально подходит для недоношенных детей или тех, что имеют проблемы с позвоночником. В таких люльках существует система предотвращения вращения, а внутренняя обивка поглощает удар и защищает ребенка со всех сторон. И если вы слышите от продавцов или видите в инструкциях, что блок от обычной коляски можно крепить в салоне машины, не верьте этому. Никакие коляски не проходят проверки краш-тестами.
Теперь о минусах. Найти в Тюмени такую люльку очень сложно. Мониторинг показал, что приобрести модель Romer Baby-Safe Sleeper можно лишь в одном детском магазине. Цена на нее составляет 20 150 рублей. Если смотреть вариант приобретения подержанной автолюльки на популярном сайте объявлений, то тюменцы предлагают удерживающие устройства вдвое дешевле — по 10 000 рублей. Однако при покупке б/у вещей стоит помнить, что вы никак не сможете проверить, бывало ли это кресло в ДТП. Устройство, которое попадало в аварии, не может гарантировать первоначальную безопасность вашего ребенка.
Лежачий блок устанавливается на заднее сиденье автомобиля посередине и занимает столько места, что взрослому человеку втиснуться рядом практически нереально. Ну и не столь продолжительно время его применения в дальнейшем. Блок можно использовать примерно до 6–8 месяцев — времени, когда кресло категории 1 покупать еще рано, а 0 уже маловато. На фоне всего перечисленного выше большой вес «нулевой» автолюльки и сложность ее транспортировки вне авто даже как-то теряются.
Автокресла группы 0+, от 0 до 13 килограмм:
«Мы забирали ребенка из роддома именно в таком автокресле и пользовались им в дальнейшем, — делится другой молодой папа Сергей. — Сейчас дочери третий год, никаких проблем со здоровьем она не испытывает».
Данная категория удерживающих устройств представляет собой небольшое кресло-переноску и устанавливается против хода движения. То есть ребенок сидит лицом к задней части автомобиля. Делается это для того, чтобы случайным «кивком» даже при резком торможении не травмировать еще не сформировавшиеся толком шейные позвонки.
Такие автолюльки удобны в ручной транспортировке за счет маленького веса и компактности, они занимают в машине только одно место. К плюсам относится и то, что моделей на рынке представлено великое множество и большая часть — по доступной цене, от 3 000 — 5 000 рублей. К тому же такие кресла, в отличие от лежачих блоков, могут иметь систему крепления Isofix, которая считается более удобной и безопасной.
Однако, как правило, сама база Isofix продается отдельно и стоит примерно столько же сколько и автокресло. К тому же, крупным детям в нем вряд ли будет удобно и безопасно. Категория 0+ больше рассчитана на маленьких деток и 9-месячный малыш в зимнем комбинезоне вряд ли в такое кресло войдет.
Но самый серьезный их минус — полусидячее положение и, как следствие, запрет на транспортировку ребенка на дальние расстояния. Однако некоторые продавцы убеждены в обратном. Так, менеджеры одного из тюменских магазинов уверены, что разработчики знают свое дело и «поза эмбриона», в которой полулежа-полусидя находится в кресле малыш, является для него естественной и безопасной. Но медики с таким утверждением не совсем согласны.
«Автокресла категории 0+ имеют анатомическую поверхность, повторяющую физиологические изгибы малыша, и хорошую защиту. Но долго находиться в них новорожденному, то есть ребенку до месяца, нельзя — максимум доехать от дома до поликлиники или до дома с момента выписки, — комментирует ситуацию травматолог детской поликлиники ОКБ № 2 Мария. — Бесспорно, такие устройства разрабатываются специалистами, проходят множество проверок. Но время нахождения в них маленького ребенка следует соблюдать — не более часа».
К слову добавим, что в тюменских магазинах можно приобрести специальный вкладыш из эластичного пенополиуретана ProtectionBaby, который рассчитан на применение от 0 до 6 месяцев. Выглядит он вот так, цена изделия составляет около 300 рублей.
Также отметим, что недавно на рынке появилась испанская линейка автокресел 0+ Jane Matrix Light. Их отличительной особенностью является то, что они имеют четыре положения спинки, от 130 до 180 градусов. Цена такого трансформера — 21 460 и 24 200 рублей.
Возможно, что стоимость автокресла в пару десятков тысяч рублей не устроит родителей. Но поверьте: экономить на здоровье и безопасности своего ребенка нельзя. Никакие руки не помогут защитить малыша при аварии, от которой не застрахован никто. Согласно информации ГИБДД, при резком торможении или ударе на скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Вес 10-килограммового ребенка в момент аварии увеличится до 300 килограмм, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло, будет практически невозможно.
Куда и как установить автокресло:
Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях используется трехточечный ремень безопасности. При этом кресла групп 0, 0+ и 1 крепятся к сиденью ремнем автомобиля, а дети в них пристегиваются уже при помощи внутренних ремней. Автокресла групп 2 и 3 внутренних ремней не имеют, и дети пристегиваются в них при помощи автомобильных ремней безопасности.
Альтернативный способ установки автокресла Isofix представляет собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую защиту ребенка.
Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле — среднее место на заднем сиденье. Самое небезопасное — переднее пассажирское сиденье. Туда автокресло ставится в крайнем случае, при обязательно отключенной подушке безопасности.
Несколько советов от тюменских детских психологов Ирины Денисовой и Елены Туровой: