«Тюменские тепловые сети»: опрессовки затягиваются не по нашей вине

По словам специалистов филиала «Тюменские тепловые сети» АО «УТСК», они горячую воду всем включат точно в срок.
На сегодня выполнена 1/3 от общего объема работ. Сейчас горячее водоснабжение отключено у жителей Заречных микрорайонов, Лесобазы, улиц М. Горького, Дамбовской, 50 лет Октября и Пермякова. Ремонт на сетях проходит одновременно с опрессовкой и профилактикой на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В частности, с 15 по 29 июня на профилактику закрыта ТЭЦ-1.
В этом году запланирована реконструкция пяти участков магистральных тепловых сетей: по ул. Одесской, 30 лет Победы, Самарцева и две точки на улице Пермякова. Общая протяженность ремонтируемых объектов — более двух километров.
Улица Одесская
Основной объект реконструкции в этом году — улица Одесская. Ее планировали ремонтировать еще в прошлом году, однако перенесли работы на этот год.
«Участок по ул. Одесской был перенесён на этот год из-за проблем с землёй, — поясняет главный инженер филиала „Тюменские тепловые сети“ АО „УТСК“ Айдар Ильясов. — Сейчас все разрешения получены. Работа ведется, и скоро мы перейдем к улице Хохрякова».
Специалисты филиала «Тюменские тепловые сети» АО «УТСК» заверили, что все работы на объектах ведутся в срок. Однако своевременность подключений горячей воды может быть нарушена.
Этот участок напрямую подключен к ТЭЦ, и если здесь случаются аварии, то при его перекрытии, без тепла остается большая территория. По словам Айдара Ильясова, аварии здесь происходят минимум три раза в сезон. На этом участке увеличивают диаметр труб с 700 мм до 1000. По словам специалистов, это делается для подключения отдаленных микрорайонов, таких как Дом Обороны и Затюменский, ведь трубы с бОльшим диаметром имеют бОльшую пропускную способность.
«Трубопровод может принимать определенную нагрузку, — говорит Айдар Ильясов. — Если мы эту нагрузку увеличиваем, нам нужно и диаметр трубы увеличивать. Город интенсивно развивается, подключаются новые площади. Мы тоже должны под это подстраиваться».
Улица 30 лет Победы
Eще один важный объект -тепловая магистраль по улице 30 лет Победы от путепровода по улице Пермякова в сторону Ткацкого проезда. В том числе реконструируют и хорошо известную всему городу тепловую камеру на перекрестке улицы 30 лет Победы и Ткацкого проезда. Камера много лет парит зимой, доставляя неудобства местным жителям и создавая опасность для движения транспорта.
Специалисты филиала «Тюменские тепловые сети» АО «УТСК» заверили, что все работы на объектах ведутся в срок. Однако своевременность подключений горячей воды может быть нарушена.
«Два предыдущих этапа показали, что повреждения есть, мы их вовремя устраняем, — говорит Айдар Ильясов. — Все отключения и включения производим в сроки, в соответствии с законодательством. Если есть задержки включения воды, то это уже не по нашей вине — либо ремонт идет на распределительных теплосетях, либо УК проводят свои работы и не предупреждают об этом жильцов. Мы надеемся, что в этом году отклонений от графика не будет».