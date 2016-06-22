«Тюменские тепловые сети»: опрессовки затягиваются не по нашей вине

«Два предыдущих этапа показали, что повреждения есть, мы их вовремя устраняем, — говорит Айдар Ильясов. — Все отключения и включения производим в сроки, в соответствии с законодательством. Если есть задержки включения воды, то это уже не по нашей вине — либо ремонт идет на распределительных теплосетях, либо УК проводят свои работы и не предупреждают об этом жильцов. Мы надеемся, что в этом году отклонений от графика не будет».