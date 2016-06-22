Прогулка с незрячим — Тюмень «на ощупь»

В повседневной суете мы обычно не обращаем внимания на тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств попал в категорию людей, которых принято называть «лица с ограниченными возможностями». А как они чувствуют себя в стремительном потоке городской жизни? На днях попутчиком журналистов портала NashGorod.ru согласился стать незрячий тюменец Виктор Кряжев. Инвалидом первой группы он стал около двадцати лет назад, полностью потеряв зрение.
Мы знаем, хотя бы из книг, что слепой острее и совсем иначе воспринимает шум городских улиц. Ведь из множества звуков, стука шагов, шороха покрышек и голосов прохожих он выделяет только самые необходимые, выстраивая таким образом собственную логическую цепь восприятия. Из окружающих звуков он создает собственный сюжет происходящего вокруг.
В этот день Виктор согласился показать журналистам наш город таким, каким воспринимает его человек, лишенный зрения. Для прогулки мы выбрали исторический центр Тюмени — здесь можно пройтись по набережной, заглянуть в почтовое отделение или, сев в автобус, узнать, простая ли это задача для слепого.
По дороге из желтой плитки
Но начался наш маршрут у Лесотехнического техникума. Желтая тактильная дорожка для слепых и слабовидящих не так давно появилась на тротуаре у крыльца учебного заведения. По пути Виктор поделился, что лично для него, уже успевшего хорошо адаптироваться и перемещаться по городу, тактильный тротуар не является необходимостью.
«Невысокие бордюры намного полезнее, — считает он, — ощупывая его тростью можно без проблем представить себе окружающее и выбрать правильный маршрут движения». А остальным людям тактильные дорожки, по его словам, могут даже создавать неудобства: о выпуклости можно споткнуться, после дождя в канавках будет скапливаться вода. «Зимой дворникам будет непросто убирать с них снег и наледь», — говорит наш спутник.
Тем не менее, плитка у стен техникума помогла Виктору быстро сориентироваться. Проходя мимо здания, он заметил: «Сейчас мы подошли к стене. Я не вижу ее, но чувствую, что рядом находится крупный объект. От него отражаются звуки проезжающих машин — значит, дорога справа от нас». Мы свернули с желтого тротуара и без сложностей смогли попасть в холл Лесотехникума. Надо отметить, что пол там также снабжен выпуклостями.
В целом же, такое новшество, появляющееся сегодня на ряде городских улиц, в том числе и у здания, где расположилось тюменское отделение Всероссийского общества слепых, нашему сопровождающему понравилось.
Тюменская набережная — полоса препятствий для слепого
Набережная в это утро была полна звуков. Как раз в это время школьники проводили здесь последнюю репетицию выпускного бала, с прогулочных теплоходов привычно доносилась музыка. На одном из уровней парковки грохотала техника. Эта мешанина из шума, музыки и голосов выбивает нашего спутника, попавшего на набережную второй раз, из колеи: «Сейчас я дезориентирован. Здесь слишком шумно». Однако это не останавливает нас и мы пускаемся в путь.
Желобки ливневки на набережной, как оказалось — палка о двух концах. С одной стороны, они могут заменить слепому отсутствующие тактильные плитки. По ним Виктор достаточно быстро смог сориентироваться — мы без особых затруднений дошли до строящихся киосков, поднялись вверх по лестнице.
Но, с другой стороны, местами на канавках нет металлических решеток. Это порой небезопасно даже для зрячего невнимательного пешехода или велосипедиста, а слепой может запросто сломать свою трость. Кстати, эта неприятность с Виктором происходила уже неоднократно. «В следующий раз мне будет уже легче, но набережная очень большая, чтобы исследовать ее и начать здесь ориентироваться, понадобится не один день», — заключил наш спутник.
Основной же вывод — пока что набережная для людей с ограниченными возможностями почти недоступна. Слепому или слабовидящему без сопровождающего здесь сложно сориентироваться. Остается надеяться, что со временем на это все-таки обратят внимание и городскую достопримечательность смогут свободно посещать все тюменцы.
По дороге мы не могли не расспросить Виктора о нюансах жизни слепого в современном обществе и его личном опыте адаптации. Например, почему он не заведет собаку-поводыря. Однако такой помощник, по его словам, скорее, станет только затруднением: «С собакой уже не придешь просто так в гости, кому-то это может не и понравиться. Не зайдешь с ней в магазин или еще куда-то, особенно, когда на улице грязно. Собака нужна, скорее, тем слепым, кто еще только привыкает к жизни в темноте».
Виктор активно пользуется компьютером, но при этом он не использует соцсети, предпочитая электронную почту. Но дома, по его словам, он проводит не так много времени. Преодолев депрессию, навалившуюся на него в первые годы, он старается максимально контактировать с окружающим миром — заводит друзей, посещает различные секции, занимается спортом и пением.
Почтовое отделение: слепым здесь не рады?
Но с настоящей проблемой мы столкнулись, решив зайти в ближайшее отделение почты № 3. Трудности начались уже на крыльце. Крутая лестница — настоящее препятствие, и не только для незрячего. Но Виктор все-таки смог подняться без посторонней помощи. Сложно было открыть и тяжелую дверь, но и это оказалось по силам.
Однако попав внутрь, с самой элементарной задачей — покупкой почтового конверта, справиться нам так и не удалось. Никто из немногочисленных посетителей и персонала отделения за 15 минут так и не обратил никакого внимания на слепого человека.
«Почта оставила неприятное впечатление, — поделился позже незрячий, — к сожалению, с таким равнодушием окружающих иногда приходиться сталкиваться».
Поездка в автобусе — задача по силам
Зато самым простым пунктом в нашей экскурсии оказалась, как ни странно, поездка в общественном транспорте. На остановке у площади Борцов революции мы без затруднений зашли в автобус. Для Виктора такие поездки — привычное дело, хотя время от времени и происходят мелкие инциденты. Практически всегда они связаны с неотзывчивостью и даже грубостью окружающих.
Но на этот раз все сложилось благополучно. Виктор привычно задал пассажирам вопрос о номере маршрута. Получив ответ, мы проехали пару остановок. Стоит отметить, что в дороге пассажиры несколько раз пытались уступить нашему спутнику место. «Может быть это потому, что я был не один, — отметил Виктор, — Бывает и так, что люди не утруждаются сказать, какой это номер автобуса или подсказать следующую остановку».
От еще одного пункта экскурсии, посещения магазина мы решили отказаться. Виктор рассказал, что для него это обыденная вещь — и, как правило, продавцы и персонал всегда готовы помочь, даже в незнакомых для него местах. Кстати, тактильная маркировка бумажных денег лично для него оказалась бесполезной: «Я так и не смог к этому приноровиться, приходиться просто складывать купюры по порядку».
«На самом деле, на своем опыте могу сказать, что сегодня мы, слепые, не испытываем нехватки в чем-то, — поделился Виктор Кряжев, подводя итог нашей прогулки, — Есть технические средства, облегчающие нам жизнь, приспособленная для нас литература, есть возможности пользоваться компьютером, интернетом и мобильными телефонами. Основные проблемы — в отношении к таким как я окружающих. Нашим людям не хватает отзывчивости».
Думается, чтобы войти в положение таких, как наш спутник, стоит провести над собой небольшой эксперимент. Попробуйте плотно закрыть глаза на оживленной улице и хотя бы немного пройтись. Уже с первого шага появляется чувство сильного дискомфорта, страх в кого-то врезаться. А ведь потерявшие зрение находятся в такой ситуации всегда.
Видео: Евгений Прадедов