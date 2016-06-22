Прогулка с незрячим — Тюмень «на ощупь»

По дороге мы не могли не расспросить Виктора о нюансах жизни слепого в современном обществе и его личном опыте адаптации. Например, почему он не заведет собаку-поводыря. Однако такой помощник, по его словам, скорее, станет только затруднением: «С собакой уже не придешь просто так в гости, кому-то это может не и понравиться. Не зайдешь с ней в магазин или еще куда-то, особенно, когда на улице грязно. Собака нужна, скорее, тем слепым, кто еще только привыкает к жизни в темноте».