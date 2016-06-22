Евро-2016: Если не за Россию, то за кого болеют тюменцы?

1. Я активный болельщик, люблю футбол. Если есть возможность посмотреть игру на стадионе — это сказка. В 90-е годы в Москве ходил смотреть матч Россия-Бельгия, было замечательно. А так предпочитаю смотреть футбол дома по телевизору в хорошей компании. Мой старший сын — футбольный болельщик уже со стажем, младший сынишка полюбил смотреть игры, жена тоже подключилась — так что болеем всей семьей, громко и эмоционально. Сейчас наблюдаю за событиями на Евро-2016. Очень интересный турнир. Конечно, хотелось бы, чтобы и наша сборная выступала на достойном уровне.