Евро-2016: Если не за Россию, то за кого болеют тюменцы?

Несмотря на то, что сборной России не удалось выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сотни тюменцев продолжают следить за баталиями на французских стадионах.
1. Где и как вы предпочитаете смотреть футбол? Можете назвать себя заядлым болельщиком?
2. Если не за Россию, то за кого? Какие страны вы поддерживаете на Евро-2016?
3. У всех сборных на чемпионате Европы есть девизы. Если бы ваша компания принимала участие в подобном соревновании, какой девиз бы у нее?
Отметим, что респонденты давали ответы еще до того, как наша национальная сборная проиграла футболистам из Уэльса.
|1. Я активный болельщик, люблю футбол. Если есть возможность посмотреть игру на стадионе — это сказка. В 90-е годы в Москве ходил смотреть матч Россия-Бельгия, было замечательно. А так предпочитаю смотреть футбол дома по телевизору в хорошей компании. Мой старший сын — футбольный болельщик уже со стажем, младший сынишка полюбил смотреть игры, жена тоже подключилась — так что болеем всей семьей, громко и эмоционально. Сейчас наблюдаю за событиями на Евро-2016. Очень интересный турнир. Конечно, хотелось бы, чтобы и наша сборная выступала на достойном уровне.
2. Я не могу сказать, что поддерживаю какую-то конкретную страну, если не считать Россию. Я болею за красивый, атакующий футбол.
3. «Идти вперед, не останавливаться! Только победа». Я считаю, что ничьей не должно быть — ни в службе, ни в спорте.
|1. Я не являюсь заядлым болельщиком, но смотрю все крупные мероприятия и соревнования.
2. Болею исключительно за Россию, и как налогоплательщик.
3. Девиз для ТБДТ — «Молодость города берет!».
Тимур Гайсин, руководитель организационно-методической службы ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»:
2. При любом раскладе болеем за наших и больше ни за кого! Даже вдали от Родины болеем за наших.
3. «Россия — чемпион»!
|1. Не могу назвать себя заядлым болельщиком, смотрю игры от случая к случаю. Смотреть футбол предпочитаю в домашней обстановке.
2. Болею только за Россию! Считаю, что у Германии сильная команда.
3. «РТРС — The best!».
Светлана Зюбан, коммерческий директор ООО «Центр аллергии и астмы «Парацельс»:
2. Если не считать Россию, на Евро-2016 поддерживаю Германию и Швецию.
3. «Побеждает тот, кто играет по правилам!»
Алексей Будза, генеральный управляющий ресторана доставки «Галерея суши»:
2. Мне нравится команда Испании, красиво играют!
3. По-моему, отлично бы подошел один из наших девизов — «45 минут или бесплатно!».
Тарас Герасимов, заместитель директора по маркетингу и продажам ООО ПСК «Дом»:
2. Если не за «наших», то за Испанию! Мне очень нравится, как играет испанская сборная, ведь они показывают интересный, содержательный, атакующий футбол с обилием острых передач и нестандартных решений.
3. PSK, come on! Score the enemy a goal! Что в переводе на русский значит: «ПСК, давай, гол вражине забивай!».
|1. Смотреть предпочитаю на большом экране с друзьями. Ведь, как известно, есть мороженое одному не вкусно ни мне, ни тебе, ни ему.
2. Если не Россия, то Испания.
3. Если бы мы с друзьями принимали участие, то наш девиз был бы: «За Россию за свою дайте мяч — я сам забью!».
1. Смотреть футбол предпочитаю дома по телевизору.
2. Поддерживаю Испанию, Хорватию.
3. «Россия, вперед!»
Напомним, что матчи Евро-2016 продолжают транслировать многие кафе и бары. Где посмотреть самые интересные игры — читайте в обзоре интернет-портала Nashgorod.ru.