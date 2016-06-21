В кризис застройщики экономят на материалах

Тюмень — не исключение.
Сегодня многие девелоперы удешевляют конструктивные решения, широкое распространение получает панельное домостроение, в том числе в проектах комфорт- и бизнес-классов.
Что касается материалов, то строители, к примеру, отказываются от вентилируемых навесных фасадных систем с керамогранитными или керамическими плитами в пользу оштукатуривания по утеплителю.
«Действительно, в Тюмени многие застройщики, с изменением экономической ситуации, перешли на удешевление себестоимости объектов. Это, конечно же, удовлетворяет спрос на дешевое жилье, но в погоне за такой выгодой, непременно, страдает качество объектов, — поясняет директор по производству ООО „Любимый город“ Сергей Ярыгин. -Удешевление и экономия на строительных материалах заметна сразу, и как следствие, жилье становится не таким престижным, а капитальный ремонт такому зданию потребуется намного раньше, если не сразу».
Экономить на качестве стройматериалов опасно не только для качества проекта и репутации застройщика, но и для жизни покупателей квартир.
Использование дешевых стройматериалов — это не выход, а бомба замедленного действия, уверен Сергей Ярыгин. Пренебрежение качеством обернется не только недовольством дольщиков, но и потерянной репутацией компании, а, следовательно, и уменьшением количества продаж. Кроме этого, стоит отметить, что сегодня потребитель очень требователен и внимателен, и ошибки могут дорого обойтись. Экономить на качестве стройматериалов опасно не только для качества проекта и репутации застройщика, но и для жизни покупателей квартир.
Чтобы иметь возможность совершенствовать уровень строительства, «Любимый город» работает над оптимизацией затрат и расходов только по тем направлениям, которые не влияют на качество возводимых объектов, как, например, повышением эффективности сотрудников.
После резкого скачка валютных курсов в конце 2014 года значительно подорожали импортные материалы, поэтому избежать стремительного удорожания себестоимости помогает государственный курс на импортозамещение. Многие директора тюменских строительных компаний заверяют, что при этом используются лишь те отечественные материалы, которые не уступают по качеству импортным.
Примеры экономии есть не только при строительстве жилья, но и при возведении крупных городских объектов. Так, представитель подрядчика, заместитель генерального директора «Мостострой-12» Виктор Урывский на реконструкции аэропорта Рощино признался, что материалы, которые они начинали использовать несколько лет назад, уже устарели. Однако менять на более новые и современные их не стали.
Примеры экономии есть не только при строительстве жилья, но и при возведении крупных городских объектов.
«Когда мы приступили к строительству, у нас были материалы одни, — поясняет Виктор Урывский. — Сейчас они стали еще более новые и современные. Оборудование и материалы устаревают. Сейчас мы проводим согласование с заказчикоми. Сейчас наша задача — уложиться в сметную стоимость, чтобы не было нарушения сроков. Но ни в коем случае это не говорит о том, что это будет хуже».