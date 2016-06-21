В кризис застройщики экономят на материалах

«Когда мы приступили к строительству, у нас были материалы одни, — поясняет Виктор Урывский. — Сейчас они стали еще более новые и современные. Оборудование и материалы устаревают. Сейчас мы проводим согласование с заказчикоми. Сейчас наша задача — уложиться в сметную стоимость, чтобы не было нарушения сроков. Но ни в коем случае это не говорит о том, что это будет хуже».