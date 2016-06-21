Тюменцы спасаются от жары мороженым, не боясь ангины

Специалист отмечает, что к потреблению этого лакомства нужно с осторожностью относиться людям с аллергией на белок и болеющим сахарным диабетом. «Что касается детей, то надо помнить, что это десерт, он не может заменить основной рацион питания. Уже с трех лет у ребенка примерно такой же состав потребляемой пищи, как у взрослого — надо только убедиться, что ребенок понимает, что есть надо с осторожностью, обязательно помыв перед этим руки»,- говорит врач.