Тюменцы спасаются от жары мороженым, не боясь ангины

На улице торговые точки чаще представлены компанией «Саяны» — это мороженое различных марок. Самое недорогое мороженое, которое можно найти в таких ларьках, — это обычно в вафельном стаканчике — сегодня стоит 27 рублей, дешевле — фруктовый лед, дороже — мороженое с наполнителями. Так, пломбир в шоколаде «Лакомка» обойдется покупателю в 27 рублей, пломбир «Русский холод» в брикете с вафлями снизу и сверху — 36 рублей, а такой же, но «Золотой стандарт» — 46. Популярное мороженое «Магнат» — 70 рублей, «Корнетто», «Монарх» или «Экзо» — 65 рублей.
Если прогуляться по городу, тюменцев с мороженым, можно встретить десятки, и даже тополиный пух, летающий по городу, не мешает им наслаждаться вкусным лакомством. Практически у каждой торговой точки на улице есть небольшие очереди из желающих полакомиться холодненьким.
В торговых центрах чаще мы видим мороженое марок «33 пингвина» или «Баскин Роббинс» с развесным мороженым и коктейлями. Шарик вкуснейшего десерта обойдется покупателю в 60 рублей, а добавление к нему топинга или наполнителя в виде орешков или шоколадной крошки сделает покупку дороже на 10 рублей (от каждого компонента).
«Мороженое — это лакомство и, конечно же, оно хорошее и вкусное в теплую погоду, как охлаждающий продукт. Но в сильную жару неосторожное потребление мороженого может вызвать ангину, если про этот момент не забывать, то мороженое безвредно, особенно если оно максимально натуральное», — говорит главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.
Специалист отмечает, что к потреблению этого лакомства нужно с осторожностью относиться людям с аллергией на белок и болеющим сахарным диабетом. «Что касается детей, то надо помнить, что это десерт, он не может заменить основной рацион питания. Уже с трех лет у ребенка примерно такой же состав потребляемой пищи, как у взрослого — надо только убедиться, что ребенок понимает, что есть надо с осторожностью, обязательно помыв перед этим руки»,- говорит врач.
Помните, что все возможно в меру. NashGorod.ru желает всем солнечной погоды, тепла и самого вкусного мороженого!
Ксения Красовская