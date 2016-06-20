Скульптура гимназиста, земной шар и другое: в Тюмени благоустраивают скверы

«Сначала нас было 16 человек, — вспоминает директор АНО „Премьера“ Мария Полунина. — Мы посадили первые деревья, привели территорию в порядок. Потом был праздник 1 июня, который стал лучшей площадкой города. В следующем году мы выиграли грант на разработку дизайн-проекта благоустройства этого сквера. К нам подключились волонтеры, и теперь уже нас очень много. Человек 200 приняли участие в благоустройстве этого сквера. А если посчитать жителей, то это уже несколько тысяч».