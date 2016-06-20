Скульптура гимназиста, земной шар и другое: в Тюмени благоустраивают скверы

Всего в этом году в Тюмени запланировано благоустройство семи мест отдыха населения.
Благоустройство сквера Гимназистов началось четыре года назад. Тогда участники общественной организации «земляне» начали преображать территорию своими силами.
«Сначала нас было 16 человек, — вспоминает директор АНО „Премьера“ Мария Полунина. — Мы посадили первые деревья, привели территорию в порядок. Потом был праздник 1 июня, который стал лучшей площадкой города. В следующем году мы выиграли грант на разработку дизайн-проекта благоустройства этого сквера. К нам подключились волонтеры, и теперь уже нас очень много. Человек 200 приняли участие в благоустройстве этого сквера. А если посчитать жителей, то это уже несколько тысяч».
Ни одно дерево срублено не будет — такова была договоренность с управой Ленинского округа. И сегодня этот вопрос общественники держат под контролем.
Кроме этого в сквере с сорокалетней историей поставят несколько новых скульптурных композиций — земной шар и гимназиста.
«Мы бы хотели обратить внимание жителей города, что к этим объектам нужно относиться бережно, потому что это частички природы, которые создают определенный климат, настроение, это места, где можно отдохнуть всей семьей и проводить мероприятия круглый год», — сказала Мария Полунина.
Специально для проведения концертов на месте снесенной старой сцены установят новую, на которой дети будут показывать свои таланты. Также здесь планируют поставить детские площадки с безопасным покрытием и площадки для воркаута.
«Стоимость работ — порядка 50 миллионов, — говорит заместитель руководителя управы Ленинского административного округа Олег Савчук. — Глобальных проблем при выполнении работ нет, а все текущие вопросы снимаются при обсуждении».
По плану — закончить все работы в сентябре этого года. Однако часть работ пообещали сделать уже ко дню города.
Сквер Телевизионный
На обустройство этого сквера не потрачено ни одного бюджетного рубля. Все благодаря неравнодушным тюменцам — участникам общественных организаций и меценатам. Благодаря активной позиции общественности и финансовой помощи со стороны тюменских предприятий на этом участке появятся удобная асфальтовая дорожка, турниковый комплекс, скамейки, цветочные клумбы и детская площадка.
До начала работ в сквере был только тротуар, и тот в плачевном состоянии. Как поясняет Олег Савчук, ямочный ремонт здесь было делать бессмысленно, поэтому положили новое дорожное полотно. Кроме этого на территории не было ни детской площадки, ни наружного освещения.
«Эта территория считается криминогенной, в том числе по причине отсутствия освещения, — говорит зам. руководителя управы ЛАО. — В рамках благоустройства территории мы учли и этот момент. Будет освещение, новые лавочки, рядом — газоны, скульптурные композиции, МАФы, лавочки… Эта территория очень важна, потому что является, по сути, «воротами» Тюмени, — подчеркнул Олег Савчук.
В центре сквера по задумке будет стоять телевышка с информационным щитом с названиями компаний (а их было 13), пожертвовавших средства на этот парк. Рядом с тротуаром будут располагаться спортплощадка (турники и лесенки) и детская площадка. Обе с травмобезопасным покрытием.
Напомним, в областном центре реализуется программа по развитию благоустройства и охране окружающей среды Тюмени на 2015–2019 годы. В этом году планируется благоустроить четыре сквера: озелененная территория в створе ул. Баумана и ул. Червишевский тракт, сквер Ветеранов энергетики по ул. Одесская, сквер Гимназистов и сквер Серебряные ключи по ул. Энергостроителей.