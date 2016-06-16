Полетят ли самолеты из обновленного «Рощино» в Китай и ОАЭ?

«Есть очень много городов, которые мы бы хотели охватить региональной сетью, но не все сразу, — сказал Андрей Чистяков. — Программа субсидирования нацелена на „раскатку“ маршрутов. Так, на начало эксплуатации у нас будет софинансирование, в дальнейшем запланирован выход на коммерческую основу. Ряд маршрутов уже сейчас, за полгода эксплуатации, вышел на коммерческую частоту. Мы рассчитываем, что через три года, а может чуть позже, большая часть тех региональных направлений, которые введены дополнительно в этом году, выйдет на уровень самоокупаемости и из списка финансируемых исчезнет».