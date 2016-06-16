Полетят ли самолеты из обновленного «Рощино» в Китай и ОАЭ?

Ремонт аэропорта «Рощино» закончится уже в этом году — 28 декабря. На реконструкцию объекта запланировано потратить около четырех миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказали на выездном заседании Общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области.
Сейчас работы на объекте идут полным ходом. Уже введены в эксплуатацию газовая котельная, сети канализации и водоснабжения. Кроме этого работает левая (сектор внутренних авиалиний) и правая пристройки (международный сектор) здания аэровокзала, устройство переходных галерей и телетрапов. В прошлом году были частично завершены работы по центральной части аэровокзального комплекса.
Специалисты обещают, что новое здание аэропорта «Рощино» будет сдано точно в срок.
«Каркас здания в виде массивной металлоконструкции уже практически смонтирован, — поясняет представитель подрядчика, заместитель генерального директора „Мостострой-12“ Виктор Урывский. — Сейчас проводится укладка монолитных блоков и перекрытий. К 1 июля эти работы планируется завершить и останется только положить кровлю. В новом здании аэровокзального комплекса областной столицы в основном будут располагаться международные терминалы».
В следующем году у большего числа пассажиров будет возможность переходить через телескопические трапы в самолет и обратно, не выходя на улицу. Таких трапов будет пять: два для международных рейсов и три — для внутренних.
По словам генерального директора аэропорта Игоря Лужбина, обновленный аэровокзальный комплекс будет соответствовать самым жестким требованиям авиакомпаний. Внутри здания установлены автоматические стойки для досмотра багажа. Если при сканировании система не может определить тот или иной предмет, то отправляет сумку на повторную проверку. В случае если и при повторной проверке предмет не распознается, то специалисты службы авиационной безопасности досматривают багаж вручную.
Кроме этого, в «Рощино» смонтированы две ленты выдачи багажа, к которым можно попасть напрямую с телескопических трапов. Это поможет пассажиру покинуть аэропорт в течение 20–40 минут после приземления. Однако, по словам заместителя начальника Главного управления строительства Андрея Чистякова, одно из требований инвесторов — чтобы покинуть аэровокзальную площадку можно было через 15 минут после того, как приземлится самолет.
«Технология аэропорта была под это заточена. Я думаю, этот показатель мы выдержим, и привлекательность для пассажиров международных направлений будет обеспечена. Мы готовы будем выйти на международный уровень после того, как реконструкция завершится,- заверил Андрей Чистяков.
В «Рощино» смонтированы две ленты выдачи багажа, к которым можно попасть напрямую с телескопических трапов. Это поможет пассажиру покинуть аэропорт в течение 20–40 минут после приземления.
Сегодня «Рощино» осуществляет более 45 регулярных и чартерных рейсов. До 2020 года их количество будет увеличено. Что касается новых международных маршрутов, то сегодня рассматриваются четыре направления: Китай, Германия, Чехия, ОАЭ.
«В международных перевозках достаточно сложно открывать что-то новое, потому что риски очень серьезные, — пояснил заместитель начальника главного управления строительства. — В связи с большими расстояниями, там должны работать крупные воздушные суда, которым необходимо обеспечивать загрузку. Это значит, не менее трех раз в неделю они должны летать на регулярной основе. Это сложно, получится не сразу, и требует более серьезной проработки, чем региональные маршруты».
Сегодня рассматриваются четыре направления: Китай, Германия, Чехия, ОАЭ.
В этом году открылось девять региональных маршрутов: Новосибирск, Уфа, Красноярск, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Краснодар и Минеральные воды. На развитие этих направлений в 2016 году из областного бюджета выделено 292 миллиона рублей.
Особое внимание уделяется ближайшим соседям — ЯНАО и ХМАО. На сегодняшний день в «Рощино» открыто пять ямальских маршрутов и девять тех, которые субсидируются правительством Югры. Ежегодно из тюменского аэровокзала в северном направлении улетает более 118 тысяч человек.
«Есть очень много городов, которые мы бы хотели охватить региональной сетью, но не все сразу, — сказал Андрей Чистяков. — Программа субсидирования нацелена на „раскатку“ маршрутов. Так, на начало эксплуатации у нас будет софинансирование, в дальнейшем запланирован выход на коммерческую основу. Ряд маршрутов уже сейчас, за полгода эксплуатации, вышел на коммерческую частоту. Мы рассчитываем, что через три года, а может чуть позже, большая часть тех региональных направлений, которые введены дополнительно в этом году, выйдет на уровень самоокупаемости и из списка финансируемых исчезнет».
За последние шесть лет поток пассажиров в Тюмень увеличился вдвое: с 780 тысяч до почти 1,5 млн в год, а после ввода в эксплуатацию нового комплекса аэровокзала, его пропускная способность увеличится в четыре раза. По подсчетам специалистов, пассажиропоток вырастет в четыре раза во внутреннем секторе и в четыре раза — на международных линиях.