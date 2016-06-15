Обрезанные тополя: биологи и общественники против

«Я как житель города возмущена постоянной и чрезмерной обрезкой деревьев — из-за этого у нас не красивый зеленый город, а какое-то гетто с пеньками, — считает жительница Тюмени Ирина, — Я понимаю, что наверняка есть регламент, предприсывающий делать омолаживающую обрезку, но обкарнывать деревья нужно, если они действительно старые. А у нас едва-едва успели обрасти ветвями чудовищно обрезанные пару лет назад тополя — и снова их оставляют без веток. Да, наверное, это выгодно компаниям, которые делают обрезку — есть постоянный поток заказов, но кто подумает о горожанах? Хорошо хоть экологи добились того, чтобы деревья не обрезали „на столб“, но и сейчас это делается не идеально. Насколько я знаю, нужно оставлять 50% ветвей, прилегающих к стволу. А у нас оставляют по 10 см от них. В общем, надеюсь со временем поумерит свой „обрезательный“ пыл наша администрация. Иначе так и будем жить с пеньками и уродливыми растопыренными обрубленными ветками».