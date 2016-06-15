Обрезанные тополя: биологи и общественники против

Обрезка тополей, давно ставших символом Тюмени, нередко возмущает как рядовых горожан, так и экологов. Напомним, несколько лет назад коллегия экологов направила главе администрации Тюмени обращение, в котором призывала прекратить выделять деньги на обрезку деревьев, которая проводится с нарушением норм, пагубно влияет на экологию города и плохо контролируется.
«Я как житель города возмущена постоянной и чрезмерной обрезкой деревьев — из-за этого у нас не красивый зеленый город, а какое-то гетто с пеньками, — считает жительница Тюмени Ирина, — Я понимаю, что наверняка есть регламент, предприсывающий делать омолаживающую обрезку, но обкарнывать деревья нужно, если они действительно старые. А у нас едва-едва успели обрасти ветвями чудовищно обрезанные пару лет назад тополя — и снова их оставляют без веток. Да, наверное, это выгодно компаниям, которые делают обрезку — есть постоянный поток заказов, но кто подумает о горожанах? Хорошо хоть экологи добились того, чтобы деревья не обрезали „на столб“, но и сейчас это делается не идеально. Насколько я знаю, нужно оставлять 50% ветвей, прилегающих к стволу. А у нас оставляют по 10 см от них. В общем, надеюсь со временем поумерит свой „обрезательный“ пыл наша администрация. Иначе так и будем жить с пеньками и уродливыми растопыренными обрубленными ветками».
Обрезанные тополя не восстанавливают в течение сезона даже трех процентов от первоначальной поверхности кроны. К такому выводу пришли недавно биологи ТюмГУ, изучив влияние радикальной обрезки крон на состояние и продуктивность деревьев.
Обследования проводились на двух участках, контрольном и опытном в центре города вдоль автодороги. С одной стороны дороги проводится ежегодное подравнивание крон, с другой — нет. Средний возраст деревьев обоих участков составляет 35 лет. В результате обрезки, по словам доцента кафедры экологии и генетики Марии Казанцевой, средняя высота деревьев уменьшилась более чем в четыре раза, а протяженность кроны — в десять раз.
Объем ствола среднего дерева на контрольной площади составляет 0,420 м3, на опытной — в три раза меньше, всего 0,108 м3. Кроме того, у обрезанных тополей специалисты отметили увеличение площади листа более чем в три раза по сравнению с контрольными экземплярами. Тем не менее, по оценкам ученых, это не позволило деревьям восстановить в течение вегетационного сезона даже три процента от первоначальной поверхности кроны.
По оценкам экспертов, каждое дерево тополя с нормальной кроной производит ежегодно 9,5 кг органического вещества только в своей надземной части, что соответствует 4,8 кг углерода, усвоенного из углекислого газа атмосферы и депонированного в органических связях. У обрезанных деревьев эти величины снижаются соответственно до 1,7 кг органики и 0,9 кг углерода.
Таким образом, снижение ассимиляционных возможностей зеленых насаждений приводит к усугублению экологической ситуации. В зеленом фонде Тюмени тополь занимает около 20 процентов от общего числа насаждений. Тополя проявляют высокую пыле-, дымо- и газоустойчивость и успешно выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции.
«В первую очередь, надо уточнить, что существуют три вида обрезки: санитарная, формовочная и омолаживающая. Все три проводятся в Тюмени, но мы, экологи, считаем, что оправдана только первая, санитарная обрезка деревьев, в нашем случае, тополей. Удаление сухих, мертвых веток идет только на пользу дереву. Что же касается формовочной и омолаживающей обрезки, то на 90 процентов они проводятся с нарушениями существующих нормативов и, на наш взгляд, вообще должны быть запрещены. Такая обработка допустима только в населенных пунктах, где существует избыток зеленых насаждений. Тюмень, как мы знаем, не относится к таким городам», — считает Альберт Фахрутдинов, координатор коллегии экологов общественного совета Тюмени.
С другой стороны, каждый год тюменцы сталкиваются главной «тополиной» проблемой нашего города. Пух досаждает не только аллергикам, он забивает нос, лезет в глаза. Кроме того, тополиный пух — источник пожарной опасности. Напомним, на минувшей неделе пожарные только на Текутьевское кладбище, расположенное в центре города, в течение одного дня выезжали тушить горящий тополиный пух дважды. Огнеопасные «сугробы» скапливается во дворах домов, на автостоянках автомобилей. Иногда для пожара достаточно неосторожно брошенного окурка или детской шалости с огнем.
Но, как считает эколог, проблема тополиного пуха решается намного проще, причем заниматься этим должны управляющие компании: «Нормативами предусмотрен полив водой крон тополей, а также газонов и дорожного полотна в сухую погоду. Все это решит „пуховую“ проблему на 90 процентов». Пока же избавлением, хоть и кратковременным, может послужить только хороший ливень.
А если заглянуть в историю вопроса, то обнаружится, что сегодня тюменцы пожинают плоды бесконтрольной высадки деревьев в послевоенные и 60-е годы 20 века. Как рассказал Альберт Фахрутдинов, в то время горожане для озеленения Тюмени выходили на субботники, однако этот процесс не контролировался специалистами. В результате сейчас в нашем городе преобладают женские особи тополя, как раз и являющиеся источником пуха.