Карта или наличные: что предпочитают тюменцы?

Пластиковые карты международных платежных систем плотно вошли в жизнь горожан. Все больше торговых точек предлагает покупателям несколько форм оплаты, и все чаще кассиры в магазина вместо пересчета купюр жмут при расчете кнопки терминалов. Так как же предпочитают оплачивать покупки тюменцы, наличными или все-таки картой?
По информации банковских аналитиков и федеральных СМИ, «пластик» постепенно вытесняет наличные деньги из оборота. Как сообщает газета «Известия», Россия приближается к европейской практике, когда банкоматы главным образом используются для внесения наличных, а не для их снятия. По оценкам крупнейших российских банков, в ближайшие 2–3 года доля внесения достигнет 70%, а доля снятия снизится до 30%.
«По данным Центробанка, число операций по снятию наличных и в 2014 году, и в 2015-м составило 3,3 млрд операций в то время, как число безналичных транзакций увеличилось с 6,1 млрд до 8 млрд. Это говорит о том, что россияне стали активнее пользоваться картой по ее прямому назначению — для оплаты товаров и услуг, а не для снятия наличных в АТМ», — отмечает издание.
«За старую добрую наличку!»
В поисках информации корреспонденты отправились в один из тюменских гипермаркетов. Постояв некоторое время у кассовой зоны, мы обратили внимание, что наличными предпочитают расплачивается люди пожилого возраста, привыкшие к такому способу оплаты.
Консерватизм Аллы поддерживает другая жительница города, пенсионерка Нина. «Не то, чтобы я была против всех этих нововведений, но все-таки себе я доверяю больше. Да и глаза уже не те стали, а все эти новые способы оплаты с помощью терминалов с маленькими кнопками заставляют нас пенсионеров ощущать себя растерянно», — рассказала пожилая тюменка.
Надо отметить, что недоверие к карточкам встречается и среди молодых горожан. Студентка Ольга имела негативный опыт общения с пластиковыми картами и предпочитает рассчитываться только наличными. «Не знаю что должно случиться, чтобы я снова начала пользоваться картой. Два года назад мой кошелек с деньгами и пластиковыми картами был благополучно вытащен из сумки и злоумышленники успели совершить покупки в интернет-магазине на довольно крупную сумму денег, прежде чем я успела заблокировать карту. Прошу заметить, что ПИН-кода в кошельке не было. Так что не думайте, что если вы храните деньги на карте, то они полностью защищены», — рассказала девушка корреспондентам.
Вместе с тем, молодое поколение все чаще предпочитает рассчитываться пластиковой картой. Очевидное удобство этого способа оплаты перевешивает возможные минусы: не нужно искать разменные деньги и таскаться с полными карманами мелочи, картой можно рассчитаться в онлайн-магазинах, а в случае утраты кошелька можно заблокировать счет и спасти свои сбережения. С данной точкой зрения согласились многие респонденты. Молодая мама Алина пояснила, что считает пластиковые карты гораздо более удобными, нежели наличные средства.
Еще одно важное преимущество «пластика» — его практичность для путешественников. Деньги на карточном счете конвертируются в любую валюту, что позволяет рассчитываться в магазинах во всех уголках планеты. Вместе с тем, работники банковской сферы не советуют путешественникам категорично отказываться от «налички».
«Побывав в Германии в прошлом году, я столкнулся с небольшой странностью: несмотря на то, что банкоматов в стране было предостаточно, немцы почему-то предпочитают расплачиваться именно наличными. Мой совет — берите с собой как наличные, так и карту, а чтобы избежать возможных комиссий за конвертацию — не забывайте перевести рубли в необходимую валюту», — рассказал сотрудник одного из тюменских банков.
Анастасия Кунгурова