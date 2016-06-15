Карта или наличные: что предпочитают тюменцы?

Надо отметить, что недоверие к карточкам встречается и среди молодых горожан. Студентка Ольга имела негативный опыт общения с пластиковыми картами и предпочитает рассчитываться только наличными. «Не знаю что должно случиться, чтобы я снова начала пользоваться картой. Два года назад мой кошелек с деньгами и пластиковыми картами был благополучно вытащен из сумки и злоумышленники успели совершить покупки в интернет-магазине на довольно крупную сумму денег, прежде чем я успела заблокировать карту. Прошу заметить, что ПИН-кода в кошельке не было. Так что не думайте, что если вы храните деньги на карте, то они полностью защищены», — рассказала девушка корреспондентам.