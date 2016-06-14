Квартиры в «Звездном городке» -30%

Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-6. Разрешение на строительство № 72-304-529-2015, выдано Администрацией г. Тюмени 30.12.2015 г. Договор долевого участия. *Кредит на приобретение жилья в новостройках у аккредитованного Банком застройщика ООО «Городок» по программе государственного субсидирования. Ипотека предоставляется ОАО АКБ «Абсолют банк» при первоначальном взносе не менее 20% на срок до 30 лет по ставке 8,95% на весь срок кредитования. Ставка увеличивается на 4% годовых при отсутствии личного и титульного страхования. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Дополнительные расходы (страхование жизни и здоровья заемщика), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от особенностей заемщика. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным на весь срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка. Условия действительны в Тюмени. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 2306. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Информация в материале не является публичной офертой. Реклама.