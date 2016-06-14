Квартиры в «Звездном городке» -30%

Сегодня большинство застройщиков предлагает купить квартиру в ипотеку с господдержкой по ставке от 11,9% годовых. Но некоторые застройщики идут навстречу своим клиентам и делают уникальное предложение — квартира в ипотеку 8,95%!
На первый взгляд может показаться, что ничего особенного в этом нет, подумаешь процент ниже, но это только на первый взгляд. Но стоит только посчитать ежемесячный платеж и прикинуть сумму переплаченных процентов, и картинка совершенно меняется.
Ваша выгода составляет 30%! И это не эфемерные проценты, а реально сэкономленные деньги в будущем от верно принятого решения сейчас.
Например, при покупке 1-комнатной квартиры 35,06 кв.м. в ГП-6 за 1 880 000 рублей, при первоначальном взносе 20% на срок кредита 15 лет, вы выплатите по процентам за весь период кредитования по ипотеке со «Звездным городком» в среднем на 30% меньше, чем за те же 15 лет, при ипотеке с господдержкой (ставка 12% годовых). Согласитесь, неплохая экономия семейного бюджета?!
Ну а если взять квартиру побольше, к примеру, евротрешку 63 кв.м. за 2 890 000 рублей при тех же условиях, экономия при выплате процентов составит также 30% или 766 129 рублей.
На сегодняшний день наиболее выгодным предложением по ипотеке является ипотека 8,95% годовых на весь срок кредитования! Предложение действует на квартиры в строящемся доме ГП-6 в микрорайоне «Звездный городок».
Условия ипотеки 8,95% в «Звездном городке»:
1. Первоначальный взнос от 20%;
2. Срок кредитования до 30 лет;
3. Реальная ставка на весь срок кредитования 8,95% годовых, официально прописанная в кредитном договоре!
4. Ваша выгода за весь период кредита составит 30%.
Как видно, ипотека 8,95 % от застройщика «Звездного городка» и Абсолют банка — выгодный вариант и хорошая экономия семейного бюджета.
Успевайте купить квартиры в «Звездном городке» с выгодой 30% на самых интересных кредитных условиях!
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Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-6. Разрешение на строительство № 72-304-529-2015, выдано Администрацией г. Тюмени 30.12.2015 г. Договор долевого участия. *Кредит на приобретение жилья в новостройках у аккредитованного Банком застройщика ООО «Городок» по программе государственного субсидирования. Ипотека предоставляется ОАО АКБ «Абсолют банк» при первоначальном взносе не менее 20% на срок до 30 лет по ставке 8,95% на весь срок кредитования. Ставка увеличивается на 4% годовых при отсутствии личного и титульного страхования. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Дополнительные расходы (страхование жизни и здоровья заемщика), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от особенностей заемщика. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным на весь срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка. Условия действительны в Тюмени. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 2306. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Информация в материале не является публичной офертой. Реклама.