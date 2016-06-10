На выходные в поселение коми-зырян: экскурсия в мир уникального народа

Кроме того, у туристов будет возможность отведать коми-зырянские блюда. Как сообщила Ермакова, эта еда действительно входит в рацион местного населения, а не печется исключительно для гостей села. По ее словам, главное отличие экскурсии в Ивановку от многих аналогичных путешествий в том, что она дает шанс прикоснуться к живой культуре народа, а не к реконструкции того, что было когда-то.