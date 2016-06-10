nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На выходные в поселение коми-зырян: экскурсия в мир уникального народа

10 июня 2016, 16:55
Многие ли из нас знают, что в Ялуторовском районе Тюменской области есть село Ивановка, в котором проживают представители редкого народа коми-зыряне, сохранившие свою культуры и обычаи? Совсем недавно в Тюмени открылась первая в нашем регионе этнографическая экскурсия, во время которой можно побывать в гостях у уникального народа, пообщаться с местными жителями, узнать их обычаи и увезти с собой частичку их быта.
Сюжет
Туризм

Кто это такие?

Разработчиком и гидом тура «Наследники первопроходцев» стала доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Елена Ермакова. По ее словам, жители села Ивановка поистине уникальны: «Народ очень гостеприимный, он сохранил свою культуру, язык, кухню, праздники. Сохранились в Ивановке даже дома XIX века, которые строились из красного кондового леса. У этих людей есть желание двигаться дальше, делать что-то новое».

Организатор тура также добавляет, что сельчане быстро пошли на контакт с гостями из Тюмени: «Когда у меня появилась идея создать такой этнографический тур, то я связалась с активистами Ивановки и узнала, что у них давно была такая идея, просто они не знали к кому обратиться».

Само село Ивановка небольшое — в нем проживает 600 человек, большинство из которых коми-зыряне. Это финно-угорский народ. Поселенцы Ивановки пришли сюда из Вологодской губернии в XIX веке. Всего представителей этого народа в России 2 000 человек. Кстати, легендарный Григорий Распутин также имеет коми-зырянские корни.

Что ожидать?

Первыми в этнографическую экскурсию в Ивановку отправились иностранные студенты ТВВИКУ из африканских стран и Афганистана, а также их преподаватели. Местных жителей заранее предупредили, что не стоит приставать к темнокожим парням с просьбой сделать с ними селфи.

Гости из ТВВИКУ смогли посетить музей народа коми, в котором примерили на себя некоторые его экспонаты. Попробовали побыть учениками 1 «А» класса зырянской школы и изучить коми язык. После занятий каждый из них знал основные слова и одну из частушек. Исполнить их получилось вместе с фольклорным ансамблем «Зыряночка», артистки которого также научили студентов ТВВИКУ народным танцам.

Кроме того, экскурсия в Ивановку подразумевает мастер-класс по плетению венков. Также можно покормить керка осыпь (домового), спустившись в настоящее зырянское подполье. А еще есть шанс почувствовать себя настоящим магом. «Был дождливый день, и мы заговаривали тучу. В момент нашего отъезда тучи ушли, выглянуло солнышко», — рассказывает Елена Ермакова.

Кроме того, у туристов будет возможность отведать коми-зырянские блюда. Как сообщила Ермакова, эта еда действительно входит в рацион местного населения, а не печется исключительно для гостей села. По ее словам, главное отличие экскурсии в Ивановку от многих аналогичных путешествий в том, что она дает шанс прикоснуться к живой культуре народа, а не к реконструкции того, что было когда-то.

Дорога до Ивановки туда и обратно — около 300 км. Вместе с ней экскурсия в Ивановку займет 8 часов. Стоимость экскурсии — 1200 рублей с человека. В эту стоимость поездки входит транспортное обслуживание, экскурсионное сопровождение, обед, выступление фольклорного коллектива. За дополнительную плату можно приобрести сувениры.

Виталий Беспалов

#Новости#ТюмГУ#Туризм#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25