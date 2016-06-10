На выходные в поселение коми-зырян: экскурсия в мир уникального народа

Кто это такие?
Разработчиком и гидом тура «Наследники первопроходцев» стала доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Елена Ермакова. По ее словам, жители села Ивановка поистине уникальны: «Народ очень гостеприимный, он сохранил свою культуру, язык, кухню, праздники. Сохранились в Ивановке даже дома XIX века, которые строились из красного кондового леса. У этих людей есть желание двигаться дальше, делать что-то новое».
Организатор тура также добавляет, что сельчане быстро пошли на контакт с гостями из Тюмени: «Когда у меня появилась идея создать такой этнографический тур, то я связалась с активистами Ивановки и узнала, что у них давно была такая идея, просто они не знали к кому обратиться».
Само село Ивановка небольшое — в нем проживает 600 человек, большинство из которых коми-зыряне. Это финно-угорский народ. Поселенцы Ивановки пришли сюда из Вологодской губернии в XIX веке. Всего представителей этого народа в России 2 000 человек. Кстати, легендарный Григорий Распутин также имеет коми-зырянские корни.
Что ожидать?
Первыми в этнографическую экскурсию в Ивановку отправились иностранные студенты ТВВИКУ из африканских стран и Афганистана, а также их преподаватели. Местных жителей заранее предупредили, что не стоит приставать к темнокожим парням с просьбой сделать с ними селфи.
Гости из ТВВИКУ смогли посетить музей народа коми, в котором примерили на себя некоторые его экспонаты. Попробовали побыть учениками 1 «А» класса зырянской школы и изучить коми язык. После занятий каждый из них знал основные слова и одну из частушек. Исполнить их получилось вместе с фольклорным ансамблем «Зыряночка», артистки которого также научили студентов ТВВИКУ народным танцам.
Кроме того, экскурсия в Ивановку подразумевает мастер-класс по плетению венков. Также можно покормить керка осыпь (домового), спустившись в настоящее зырянское подполье. А еще есть шанс почувствовать себя настоящим магом. «Был дождливый день, и мы заговаривали тучу. В момент нашего отъезда тучи ушли, выглянуло солнышко», — рассказывает Елена Ермакова.
Кроме того, у туристов будет возможность отведать коми-зырянские блюда. Как сообщила Ермакова, эта еда действительно входит в рацион местного населения, а не печется исключительно для гостей села. По ее словам, главное отличие экскурсии в Ивановку от многих аналогичных путешествий в том, что она дает шанс прикоснуться к живой культуре народа, а не к реконструкции того, что было когда-то.
Дорога до Ивановки туда и обратно — около 300 км. Вместе с ней экскурсия в Ивановку займет 8 часов. Стоимость экскурсии — 1200 рублей с человека. В эту стоимость поездки входит транспортное обслуживание, экскурсионное сопровождение, обед, выступление фольклорного коллектива. За дополнительную плату можно приобрести сувениры.
Виталий Беспалов