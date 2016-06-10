Эквайринг за 3 дня: тест-драйв с тюменским предпринимателем

Через три дня с момента подачи заявки терминал был готов к работе и Рустама Гареева пригласили в банк. Предпринимателю передали инструкцию по пользованию терминалом и сам аппарат. Все это заняло от силы пять минут. «Терминал нужно только включить в сеть в торговой точке предприятия. Для настройки связи с банком в терминал нужно вставить сим-карту с мобильным интернетом (как в обычный сотовый телефон) или, если в торговой точке есть проводной интернет, подключить кабель в роутер. Никаких дополнительных настроек делать не нужно — все очень просто, ведь терминал уже запрограммирован под клиента. При необходимости технический специалист может выехать и обучить кассиров, но на практике этого не требуется — все интуитивно понятно», — пояснила Оксана Афанасьева.