Эквайринг за 3 дня: тест-драйв с тюменским предпринимателем

Покупки наличными постепенно уходят из нашей жизни: так удобно не носить в кошельке купюры, не искать размен и не пытаться избавиться от мелочи. Предприниматели идут в ногу со временем и устанавливают терминалы в каждой торговой точке. Сделать это несложно, убедился корреспондент NashGorod.ru, побывав в Уральском банке реконструкции и развития вместе с бизнесменом Рустамом Гареевым.
Рустам с 2012 года занимается продажей сотовой связи, телефонов и аксессуаров. Сейчас у него 10 монобрендовых салонов Tele 2 — франшиза федеральной компании. Поток людей в салоны достаточно большой, и многие из них рассчитываются исключительно банковскими картами — это удобно. Поэтому бизнес не может полноценно существовать без услуги эквайринга.
Для справки
Эквайринг — приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайрером путём установки на торговых или сервисных предприятиях платёжных терминалов.
«УБРиР — наш давний партнер. Я начал работать с банком в 2014 году. Впервые обратился по рекомендации знакомого — сотрудника банка. Я знаю, что здесь хорошо обслужат, решат любой вопрос, даже в нерабочее время. Кроме этого, УБРиР — большое финансовое учреждение, которое пользуется авторитетом. Расчетный счет нашей компании открыт именно в УБРиР, поэтому логично, что мы обратились сюда и за эквайрингом. Сегодня я буду получать уже десятый терминал», — рассказал Рустам.
Как правило, подключение эквайринга начинается с подачи заявки и предоставления документов. Одно из неоспоримых преимуществ эквайринга в УБРиР — простота подключения. Пакет документов минимальный: паспорт, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговую, договор аренды торговой точки и заявка на установку терминала. Клиент может подать заявку дистанционно на сайте банка или в любом отделении УБРиР.
Рустам Гареев не первый раз подключает терминал, поэтому он подает только заявку, а договор уже подписан. «Услуга по приёму безналичных платежей очень актуальна — картами пользуются все больше и чаще, ведь это удобно и безопасно, как продавцу, так и покупателю. Мы бесплатно подключаем эквайринг и предоставляем терминалы. Клиент платит только стандартный процент с оборота по терминалу — от 1,8 до 2,5%, чем больше объем, тем ниже %, — рассказывает о преимуществах услуги Оксана Афанасьева, специалист по обслуживанию юридических лиц УБРиР».
Через три дня с момента подачи заявки терминал был готов к работе и Рустама Гареева пригласили в банк. Предпринимателю передали инструкцию по пользованию терминалом и сам аппарат. Все это заняло от силы пять минут. «Терминал нужно только включить в сеть в торговой точке предприятия. Для настройки связи с банком в терминал нужно вставить сим-карту с мобильным интернетом (как в обычный сотовый телефон) или, если в торговой точке есть проводной интернет, подключить кабель в роутер. Никаких дополнительных настроек делать не нужно — все очень просто, ведь терминал уже запрограммирован под клиента. При необходимости технический специалист может выехать и обучить кассиров, но на практике этого не требуется — все интуитивно понятно», — пояснила Оксана Афанасьева.
Устройство, которое мы получили, стало десятым в бизнесе Рустама Гареева. В новом салоне Tele 2, мы решили опробовать терминал в деле. Продавец Александр включил его в сеть, и уже через 2 минуты первый покупатель оплатил покупку сим-карты банковской картой. Все прошло как по нотам.
«Я доволен работой банка. Терминал подключили быстро, а самое главное мой продавец моментально разобрался, как с ними работать. Никаких лишних вопросов. И я доволен: в телефоне установлен интернет-банк, и я могу посмотреть, сколько выручки за предыдущий день принёс мне терминал», — подытожил Рустам Гареев.