Тюменскую семью через суд пытаются оставить без квартиры

Александр рассказал, живет в квартире в доме на улице Матросова областного центра с 2009 года. Изначально жилье принадлежало его отцу, занимавшему высокую должность в Нягани. Однако в собственность сыну, как наследнику, квартира так и не перешла, потому что стала объектом загадочных махинаций. Началось все с того, что Городков-старший выдал доверенность на жилье своему подчиненному, но через несколько дней отозвал ее. Однако аннулированная доверенность оказалась на руках у тюменца Б. Тот в свою очередь через два года решил по ней отсудить жилье. Что интересно, решение суда было принято заочно — то есть, без участия Городкова-младшего. Когда же недвижимость стала зарегистрирована за Б., он сразу ее перепродал некоей женщине за 1 миллион 300 тысяч рублей.