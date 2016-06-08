Тюменскую семью через суд пытаются оставить без квартиры

Огласке эту историю дал тюменский городской родительский комитет. Измученный судебными тяжбами мужчина, один воспитывающий двоих детей, в поисках защиты обратился к общественникам, а те в свою очередь стали бить тревогу. На днях корреспондент интернет-портала NashGorod.ru встретился с Александром Городковым в той самой квартире, ставшей причиной всех неприятностей.
Самое удивительное, что Александр Городков с двумя детьми жил в своей квартире, даже не подозревая, какие махинации проворачиваются с его жильем. Сейчас же ситуация обернулась так, что собственность семьи Городковых принадлежит посторонним людям.
Александр рассказал, живет в квартире в доме на улице Матросова областного центра с 2009 года. Изначально жилье принадлежало его отцу, занимавшему высокую должность в Нягани. Однако в собственность сыну, как наследнику, квартира так и не перешла, потому что стала объектом загадочных махинаций. Началось все с того, что Городков-старший выдал доверенность на жилье своему подчиненному, но через несколько дней отозвал ее. Однако аннулированная доверенность оказалась на руках у тюменца Б. Тот в свою очередь через два года решил по ней отсудить жилье. Что интересно, решение суда было принято заочно — то есть, без участия Городкова-младшего. Когда же недвижимость стала зарегистрирована за Б., он сразу ее перепродал некоей женщине за 1 миллион 300 тысяч рублей.
В центральном суде эту женщину признали… «добросовестным приобретателем», притом что на заседании у ее представителей не было даже доверенности. Отец Александра узнал о том, что происходит и подал в суд, но не успел довести дело до конца — он скончался в 2014 году.
А тем временем квартиру вновь перепродали и она оказалась у некого Б.М. В поисках справедливости Александр Городков обращался в полицию и к адвокатам, следователям и депутатам, но безрезультатно.
Пиком всех этих событий стало то, что в феврале новые «хозяева» заявились в дом и болгаркой стали распиливать дверь, требуя освободить квартиру и передать ключи. Более того, после некоего анонимного сообщения отцом-одиночкой заинтересовался областной центр «Семья». Некие «доброжелатели» сообщили, что Александр издевается над детьми.
Надо отметить, что Александр все-таки находит хоть какую-то поддержку у представителей власти. На его стороне, например, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«После всего, что произошло, я уже не совсем уверен, что смерть отца была случайностью, — осторожно поделился Александр своими подозрениями, — Сейчас я хочу только одного — чтобы вся эта история хоть как-то закончилась и я мог бы спокойно работать и воспитывать детей».
Представители Родкома, взявшие случай Городкова на контроль уверены — мужчину «обложили» со всех сторон. Родком и фонд «Отчий дом» пытаются защитить семью Городкова. Сейчас об этом случае написаны соответствующие письма губернатору Тюменской области, Павлу Астахову, генеральному прокурору России и председателю Следственного комитета РФ.