Нужно ли возить с собой документы на велосипед?

Нужно ли на самом деле иметь при себе заветную книжку, выяснял корреспондент NashGorod.ru.
Для начала мы решили узнать, какой процент велосипедистов соблюдает данное правило. Согласно данным проведенного опроса, 84% респондентов документы с собой не возят, 16% задались вопросом а надо ли это вообще, и ни один из опрошенных веловодов не ответил положительно.
«Ага, скажите еще чек и гарантию везде таскать. Документы пусть дома лежат. Максимум, что стоит сделать — это забить в телефон или сделать фото номера рамы, если угонят — есть что оперативно сказать ментам», — отмечает один из тюменских велосипедистов Михаил. «Я не вожу с собой документы. Только смс о покупке», — смеется Анна.
На вопрос, приходилось ли горожанам сталкиваться на улицах с сотрудниками полиции и проверкой велосипеда на угон, 27% ответили «да», 67% — «нет» и 6% — «да, меня останавливали, но с другой целью». «Меня как-то остановили, но велик вообще был не мой, — рассказывает Дмитрий. — Полицейские пробили номер рамы по базе, затем еще мой телефон пробили на всякий случай и отпустили».
Напомним, что название велосипеда, его номер и цвет рамы вписываются в руководство пользователя, которое представляет собой книжку формата А5. И если вы ездите с миниатюрным рюкзачком или сумкой на поясе, такой багаж вам вряд ли придется по душе.
Стоит также добавить, что не все велолюбители Тюмени передвигаются на новом транспорте — среди горожан есть и владельцы старых «Уралов» и «Туристов», и вряд ли они сохранили «паспорта» своих «железных друзей».
Между тем, в полиции отмечают, что в Тюмени с приходом тепла участились случаи кражи велосипедов. «В связи с этим на территории областного центра проводятся профилактические мероприятия: на улицах города сотрудники ГИБДД, ППС, ГНР останавливают велосипедистов и проверяют регистрационные номера на рамах двухколесного транспорта. Во избежание недоразумений и экономии личного времени полицейские просят горожан не закрашивать регистрационные номера на рамах, а также относиться к требованиям с пониманием», — комментируют ситуацию в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.
«Кроме того, мы просим для экономии времени при наличии документов, по возможности, брать их с собой», — добавляют в ведомстве.