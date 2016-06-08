Нужно ли возить с собой документы на велосипед?

Между тем, в полиции отмечают, что в Тюмени с приходом тепла участились случаи кражи велосипедов. «В связи с этим на территории областного центра проводятся профилактические мероприятия: на улицах города сотрудники ГИБДД, ППС, ГНР останавливают велосипедистов и проверяют регистрационные номера на рамах двухколесного транспорта. Во избежание недоразумений и экономии личного времени полицейские просят горожан не закрашивать регистрационные номера на рамах, а также относиться к требованиям с пониманием», — комментируют ситуацию в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.