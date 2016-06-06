Чтобы не было страшно рожать: день открытых дверей в тюменских роддомах

Те, кто будут рожать в этом медицинском учреждении, расположенном по адресу ул Энергетиков, 26, так же, как и в других роддомах, смогут выбрать условия их нахождения до родов и после них. Есть общие двухместные палаты и индивидуальные палаты, которые также называют «сервисными». Во всех палатах имеется санитарная комната, в которой располагается душ и раковина. Также имеются специальные пособия, в которых объясняется, как ухаживать за младенцем.