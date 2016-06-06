Чтобы не было страшно рожать: день открытых дверей в тюменских роддомах

Сразу три тюменских роддома открыли свои двери для будущих мам, которые смогли из первых уст узнать о том, как будут проходить их роды, а также своими глазами увидеть то помещение, в котором появится их будущий ребенок.
День открытых дверей в родильных домах № 2 и № 3, а также в Перинатальном центре состоялся в минувшую субботу, 4 июня. В этот день тюменские роддома посетило несколько сотен будущих мам. Только на посещение родильного дома № 3 записалось 150 женщин, большинство из которых пришли вместе с будущими отцами своих детей. В этом, как и в других роддомах, гостей делили на группы, для каждой проводили экскурсии.
Родильный дом № 3: оставьте памперсы дома
Так, гостей родильного дома № 3, который располагается по улице Баумана, провели в комнату, где проходят партнерские роды. «В этой комнате вы может делать что угодно, кроме как пить и курить. Есть пары, которые приносят какие-то фитосвечи, свою музыку и так далее», — рассказала собравшимся заместитель главного врача роддома Елена Косорукова.
Примечательно, что сотрудники роддомов не имеют права отказать будущему отцу в возможности присутствовать на родах — право на партнерские роды закреплено в законодательстве Российской Федерации. Единственные условия — это трезвый вид, отсутствие вирусной инфекции, прохождение флюорографии и обследование на ВИЧ.
Кстати, роды ВИЧ-положительных пациенток происходят во всех родильных домах Тюмени. Учитывая, что родильные палаты индивидуальны, такие роды проходят в стандартном режиме в плане контакта с другими пациентами.
Врачи родильного дома № 3 рекомендуют приезжать в родильный дом со своей одеждой и также самостоятельно готовить одежду для ребенка. Это поможет создать микробиологическую атмосферу, которая будет безопасна для плода. Если отец не готов принять участие в родах, то ему хотя бы на короткое время прийти сюда, чтобы оставить здесь свою микрофлору.
А вот памперсам здесь не рады. «Мы убеждены, что больничную флору парить не надо. Думаю, никто спорить не будет, что памперсы — это своего рода паровая баня. Дома — без проблем, а здесь это не нужно. Пеленки у нас постоянно меняются», — сообщила присутствовавшим Елена Косорукова.
Родильный дом № 2: рожать можно и в ванне
Посетители этого роддома, который находится по адресу ул. Холодильная, 58, также смогли увидеть место, где малыши появляются на свет. В индивидуальные родильные боксы Родильного дома № 2 женщина может поступать или одна, или со своим компаньоном. Кроме кровати-трансформера, в комнате есть ванна и большой мяч. Сотрудники роддома просят, чтобы родители женщина взяла с собой для малыша шапочку, носочки и памперс — подгузники здесь не под запретом. Также приветствуются комбинезоны, распашонки и т.д.
В палате предусмотрены роды в ванне. При этом акушер-гинеколог Светлана Крапивина предупредила будущих мам, что из их половых путей будет выделяться все, что там находится, и эта субстанция в таком случае будет плавать рядом с ними. Врач также отметила, что здесь учитываются любые пожелания будущих мам: «Рожать можно лежа, стоя — как будет удобно».
Перинатальный центр: ночлег для будущих пап
Те, кто будут рожать в этом медицинском учреждении, расположенном по адресу ул Энергетиков, 26, так же, как и в других роддомах, смогут выбрать условия их нахождения до родов и после них. Есть общие двухместные палаты и индивидуальные палаты, которые также называют «сервисными». Во всех палатах имеется санитарная комната, в которой располагается душ и раковина. Также имеются специальные пособия, в которых объясняется, как ухаживать за младенцем.
В индивидуальной палате партнер будущей мамы может находиться с ней без ограничения по времени и даже оставаться ночевать. В ней также имеется холодильник, чайник и телевизор.
Посетительница Перинатального центра Ирина, которая находится на восьмом месяце беременности, рассказала NashGorod.ru, что приятно удивлена увиденным: «Слушая рассказы своей старшей сестры и матери об их родах, представляла себе небольшою комнату, с обшарпанными кафельными стенами и скрипучей старой кроватью. А тут все современно и красиво, стало намного спокойнее».
Виталий Беспалов