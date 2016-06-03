«Робототехника» и многое другое: что предлагают тюменские вузы абитуриентам-2016?

Одно из новых направлений подготовки специалистов ТюмГУ — «Механика и робототехника». Обучение будущих инженеров начнется на базе Института математики и компьютерных наук. Программа обучения рассчитана на 4 года, в конце которых выпускники получат степень бакалавра. Заниматься им предстоит организацией автоматизированных линий производства, их диагностикой и обслуживанием. В международном институте финансов, управления и бизнеса ТюмГУ с этого года можно поступить в магистратуру по направлениям «Банки и банковская деятельность» и «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Кроме этого, добавлено направление «Финансы и экономика».