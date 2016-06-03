«Робототехника» и многое другое: что предлагают тюменские вузы абитуриентам-2016?

В одних вузах областного центра приемная кампания уже идет полным ходом, в других — вот-вот начнется. Какие новые направления предложат абитуриентам учебные заведения?
Тюменский индустриальный университет
В ТИУ приемная кампания стартовала раньше всех — еще в мае, и уже более трехсот человек подали сюда свои документы. В этом году условия приема в вуз стали жестче: абитуриентов, у которых меньше 60 баллов по ЕГЭ в студенты «индуса» не возьмут.
Как отмечают в приемной комиссии университета, новых направлений в этом году не появилось, однако возобновили обучение по таким специальностям, как «Прикладная математика и информатика» и «Биотехнические системы и технологии». По словам руководителя приемной комиссии ТИУ Василия Шитого, эти направления закрыли несколько лет назад, но из-за высокой востребованности среди работодателей области, их было решено вернуть обратно.
Тюменский Государственный университет
Одно из новых направлений подготовки специалистов ТюмГУ — «Механика и робототехника». Обучение будущих инженеров начнется на базе Института математики и компьютерных наук. Программа обучения рассчитана на 4 года, в конце которых выпускники получат степень бакалавра. Заниматься им предстоит организацией автоматизированных линий производства, их диагностикой и обслуживанием. В международном институте финансов, управления и бизнеса ТюмГУ с этого года можно поступить в магистратуру по направлениям «Банки и банковская деятельность» и «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Кроме этого, добавлено направление «Финансы и экономика».
Аграрный университет Северного Зауралья
В Аграрном университете Северного Зауралья в этом году добавили бюджетные места: теперь их не 417, а 445. Больше всего мест выделено на такие направления, как: «Агроинженерия», «Лесное дело» и т.д.
Особая гордость вуза — магистратура, действующая здесь второй год. Именно возможность обучаться в магистратуре отличает тюменский мед. университет от других вузов медицинского направления УрФО. Дополнительно два года можно учиться по специальности «Общественное здравоохранение» по следующим направлениям: «Экономика и управление здравоохранением», «Медицинская профилактика и здоровьесбережение», «Радиационная безопасность». По этим направлениям в вузе появилось девять бюджетных мест.
Тюменский институт культуры и искусств
В этом году здесь немного уменьшилось количество бюджетных мест — до 198. Больше всего мест выделено на такие направления, как: «Социально-культурная деятельность,«Народная художественная культура, «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и другие. Кроме этого в магистратуре появились новые специальности — «Архитектура» и «Библиотечно-информационная деятельность».