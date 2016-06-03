Как прожить на 100 рублей в день: экспериментируем на себе

Так как у меня остались готовые макароны (да еще в соусе, мммм), то я почувствовал себя буржуем и приобрел фрукты. Два банана и один апельсин вытянули примерно на 50 рублей, еще почти 50 рублей стоила упаковка творога, которую я решил оставить на вечер, ведь творог, как ни странно, лучше всего усваивается перед сном, да еще и полезен для костей, волос и ногтей. В итоге на еду ушло почти 100 рублей.