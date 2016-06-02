В Тюмени завелся альфонс? Обманутая девушка ищет жертв экс-ухажера

Алина создала группу в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Мошенник! Альфонс! Ищем пострадавших от этого человека. Знакомится с девушками, вовлекает в дорогостоящие покупки и кредиты на значительные суммы, потом обманывает и скрывается с деньгами, телефонами, украшениями и другими ценными вещами», — написала она. В группе перечисляются имена, которыми может назваться указанный молодой человек — Алексей Шоуа, Алексей Кравц, Алексей Дружинин, Энрикис Купер и другие.
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru Алина подробнее рассказала о том, что с ней произошло. Молодой человек начал писать девушке в интернете, представился Алексеем, сотрудником ФСБ — по словам тюменки, у него всегда при себе были оружие и удостоверение. «ФСБшник» ухаживал за Алиной, был инициатором отношений.
«Я продала автомобиль. Он об этом знал и также знал, что мне очень хочется новый. Он вовлек меня в покупку машины: предложил купить автомобиль, сказал, что сам рассчитается в ближайший месяц. Я ему сразу обрисовала ситуацию, мол, для меня с моей врачебной зарплатой сумма в 450 тысяч рублей достаточно большая. Он меня заверил, чтобы я не переживала — в ближайшее время он все обязательства перед банком закроет. Я ему поверила. В банк мы поехали вместе. После получения кредита он забрал себе все деньги. Сказал, что присмотрел машину, пообещал, что вечером мы посмотрим ее и сразу оформим в ГАИ. Вечером у него появились причины, по которым он не смог со мной встретиться. На следующий день было то же самое», — рассказала тюменка.
Алина начала понимать, что Алексей ее обманывает и просто придумывает причины, чтобы с ней не видеться. Она стала активнее настаивать на встрече, но у молодого человека находились все новые и новые «срочные дела». Не выдержав, тюменка потребовала вернуть деньги. Тот пообещал, что так и сделает, однако встреча так и не состоялась: пара продолжала общаться лишь по телефону. Когда Алина поставила ультиматум: возвращай деньги или обращусь в полицию, Алексей сменил телефон. Когда девушка нашла его новый номер и вновь пригрозила полицией, экс-возлюбленный посмеялся над ней.
Причина веселья молодого человека выяснилась в полиции. Алина пришла писать заявление, и выяснилось, что ФСБшника Алексея не существует. Зато в картотеке полиции нашелся Эрнест Р., в котором тюменка узнала бывшего ухажера.
«После того, как я написала заявление, посыпались угрозы в мой адрес — мол, он и его папа со мной расправятся. Его отец — бывший сотрудник полиции, сейчас адвокат, и у него много связей. Они в данный момент делают все, чтобы замять дело. Сотрудники полиции бездействуют: заявление написано 20 апреля, и на сегодняшний день до сих пор не все свидетели опрошены, даже самого Эрнеста еще даже не вызывали для беседы в полицию. Достучаться до полицейских нереально, плохо идут на контакт. Сам Эрнест все мои просьбы о возврате денег игнорирует. Встречалась с его мамой, объяснила ситуацию — что я врач, у меня небольшая зарплата, и я сейчас оказалась в очень тяжелой ситуации: нет возможности платить по кредиту в банк. Но мать заняла сторону сына. Семья очень обеспеченная, а ведут себя достаточно нагло», — сообщила Алина.
Девушка знает, что есть и другие пострадавшие. Об этом ей рассказал адвокат.
«Оказалась, что он ведет такой образ жизни: знакомится с девушками под разными именами, обманывает и либо забирает ценные вещи, телефоны, украшения, либо крадет деньги. У одной из пострадавших он разбил машину и оставил ее с этой проблемой. В подтверждение этому были найдены куча страниц в соцсетях с его фотографией под разными именами и фамилиями. Он постоянно меняет номера телефонов с периодичностью в два-три месяца», — говорит Алина.
Девушка надеется через социальные сети найти других жертв бывшего ухажера, чтобы продолжать борьбу общими усилиями. Если вы знаете что-либо о противоправных действиях данного мужчины, позвоните по телефону 89220038892, напишите личное сообщение пользователю vk.com/id367608232 или вступите в группу vk.com/rachmatullin_shoyua.