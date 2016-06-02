В Тюмени завелся альфонс? Обманутая девушка ищет жертв экс-ухажера

«Я продала автомобиль. Он об этом знал и также знал, что мне очень хочется новый. Он вовлек меня в покупку машины: предложил купить автомобиль, сказал, что сам рассчитается в ближайший месяц. Я ему сразу обрисовала ситуацию, мол, для меня с моей врачебной зарплатой сумма в 450 тысяч рублей достаточно большая. Он меня заверил, чтобы я не переживала — в ближайшее время он все обязательства перед банком закроет. Я ему поверила. В банк мы поехали вместе. После получения кредита он забрал себе все деньги. Сказал, что присмотрел машину, пообещал, что вечером мы посмотрим ее и сразу оформим в ГАИ. Вечером у него появились причины, по которым он не смог со мной встретиться. На следующий день было то же самое», — рассказала тюменка.