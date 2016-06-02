Лишение за три нарушения: что думают тюменцы?

В ноябре 2015 года МВД России предложило лишать систематических правонарушителей права управлять автомобилем. Идея нашла поддержку — законопроект внесен в госдуму. Корреспонденты NashGorod.ru решили пообщаться с жителями Тюмени и узнать, как относятся горожане к данной инициативе.
Напомним, если законопроект поддержат депутаты, лишать права управления автомобилем будут за три грубых нарушения в год. В список учитываемых оплошностей, упомянутых в законопроекте, вошло значительное превышение скорости, нарушение очередности проезда, движение на запрещающий сигнал и несколько других проступков. Предлагаемая санкция — 12–18 месяцев «ходьбы пешком».
Тюменские автоинспекторы сочли инициативу уместной и своевременной. Как отметили в ГИБДД, множество ДТП ежегодно совершается недисциплинированными водителями, соответственно, предлагаемые меры позволят частично обезопасить законопослушных участников дорожного движения.
Вместе с тем, мнения горожан разделились. В ходе опроса, проведенного порталом NashGorod.ru с вносимым предложением согласилось 45% опрошенных (28 человек), 18% респондентов высказались резко против данной меры, остальные участники (36%) заняли промежуточную позицию — согласились с необходимостью наказывать хронических нарушитей, но сочли порог в три проступка слишком строгим.
Журналисты портала решили выслушать аргументы горожан. В первую очередь мы начали с тех людей, чья работа непосредственно связана с автотранспортом. Как и ожидалось, респонденты разошлись во мнениях.
Я считаю данное предложение оправданным. Во-первых, это повысит дисциплину профессиональных водителей, а во-вторых снизит аварийность на дорогах.
Во многом это достигалось при помощи бальной системы — количество возможных «просечек» на талоне предупреждений было ограничено.
Как транспортник, я уверен, что безопасность всех участников дорожного движения превыше всего. Если человек не соблюдает, если он подвергает свою и чужую жизни опасности, он должен быть наказан.
Дмитрий Матвейко, активист ассоциации дальнобойщиков
Данную инициативу считаем спорной. У нас до сих пор очень несовершенный контроль за дорожным движением, и высока коррупция со стороны контролирующих организаций. Очень много ситуаций, когда водитель вынужден нарушать.
Я согласен, что необходимо лишать права управления за употребление алкоголя за рулем, за грубые нарушения: «сплошную», выезд на красный свет и т.д., но если права будут отбирать у всех, кто три раза нарушил любой пункт правил, это подстегнет коррупцию — появится «кормушка» для правоохранительных органов.
Как автошкола, мы положительно относимся к данной инициативе, но здесь важно не переусердствовать: если учитывать каждое нарушение, это приведет к тому, что у нас половина будет лишена права управления транспортом. Я полагаю, лишать права управления нужно за неоднократны нарушения правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, но нельзя учитывать незначительные и вынужденные правонарушения.
Кроме того, я согласен, что необходимо вводить наказания за агрессивную езду. В какой-то мере неплохо вернуться к советской системе профилактики правонарушений, к проколам в правах, штрафным баллам, но делать это необходимо с осторожностью.
Лариса, водительский стаж 16 лет
Я считаю, что водителей, которые слишком часто нарушают ПДД надо лишать прав, поскольку ездить по городу становится все опаснее. Думаю, следует учитывать количество правонарушений за год. Если водитель получает 10 и более штрафов за год, то такой человек опасен, и ему не место за рулем. Что касается учета «несерьезных» нарушений, здесь трудно провести грань. Понять, какие огрехи грубые, а какие нет. Я считаю, что учитывать нужно все проступки автолюбителя за редкими исключениями вроде незначительных превышений скорости.
Владимир, водительский стаж 25 лет
Я однозначно против данной инициативы. При существующем уровне коррупции это однозначно противопоказано. Кроме того, в юриспруденции есть такой принцип: «два раза не наказывают». Следует принимать решение по конкретному факту. Есть грубые нарушения, за которые лишают прав, есть «мелочь» за которую штрафуют. Все остальное я считаю недопустимым.
Евгений, водительский стаж 11 лет
С данной инициативой трудно не согласиться. Наверное, категорически против выступают лишь те водители, кто сам чуть ли не ежемесячно привлекается к ответственности. Внесенный проект поправок есть на сайте госдумы, я уже ознакомился с документом, и считаю, что он не повредит ни автолюбителям, ни профессиональным шоферам. Обратите внимание, никто не лишит прав за незначительные проступки вроде ремня безопасности и грязных номеров. Даже нарушения правил стоянки и езда с перегрузом не грозят лишением. Список водительских «ляпов», за которые предлагают строго карать, довольно краток. И, на мой взгляд, именно эти нарушения и приводят к авариям.