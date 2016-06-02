Лишение за три нарушения: что думают тюменцы?

С данной инициативой трудно не согласиться. Наверное, категорически против выступают лишь те водители, кто сам чуть ли не ежемесячно привлекается к ответственности. Внесенный проект поправок есть на сайте госдумы, я уже ознакомился с документом, и считаю, что он не повредит ни автолюбителям, ни профессиональным шоферам. Обратите внимание, никто не лишит прав за незначительные проступки вроде ремня безопасности и грязных номеров. Даже нарушения правил стоянки и езда с перегрузом не грозят лишением. Список водительских «ляпов», за которые предлагают строго карать, довольно краток. И, на мой взгляд, именно эти нарушения и приводят к авариям.