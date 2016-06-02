«18-»: в Тюмени помолодели любители кальяна

Ритуал курения кальяна все чаще привлекает подростков: в расслабляющей атмосфере бара или кафе мундштук передается из рук в руки, подобно индейской трубке мира. Как отмечают психологи, для тех, кому нет 18, кальян — это статусный атрибут, символ успешного, взрослого человека.
«А не подскажете, сколько вам лет?
«Курение сигарет у молодежи теперь не модно, модно курение кальяна, — высказывает мнение мама школьника Лариса. — Это может вызвать привыкание, точно такое же, как привыкание к табаку. Пары, вдыхаемые подростком, могут привести к различным заболеваниям легких. Не известно, какие курительные смеси кальянщик „запаривает“, и не будут ли это запрещенные травки. Мое мнение, что вход в такие заведения должен быть запрещен до 18 лет».
Законодательство напрямую не запрещает подросткам посещать кальянные. Обозначить информационными знаками возрастную категорию «18+» и использовать социальную рекламу, повествующую о вреде курения — это все, что должен сделать владелец кальянной, чтобы избежать административной ответственности.
«Если мы сомневаемся в возрасте клиента, то обязательно требуем паспорт, — рассказывает владелец одной из кальянных Тюмени Александр Семенюта. — Однако к нам редко заходят подростки. Аудитория кальянной — молодые люди и девушки, средний возраст которых 25 лет. На мой взгляд, заведения, которые пускают к себе подростков, не только нарушают закон и пропагандируют среди молодежи курение, но ещё и портят имидж всех остальных заведений подобного типа».
Где поощряется такой досуг?
В областном центре есть и кальянные, готовые закрыть глаза на такие «мелочи», как проверка паспорта, лишь бы заработать побольше. Волонтёры профилактических движений города Тюмени выявили, что в городе много мест, где подросткам только рады. Активисты посетили 42 заведения, и почти везде сидели подростки.
«По 436 ФЗ в общественных заведениях нельзя распространять информацию о курительных препаратах, — добавляет председатель комитета молодежной политики Департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени Алексей Краев. — В большинстве таких мест есть вывески с изображением процесса курения. А это нарушение закона».
Напомним, такую же озабоченность посещениями подростками таких заведений выразили этой зимой депутаты областной думы. Парламентарии уверены, что кальяны становятся в городе все популярнее, в том числе среди подростков.
«Открыто большое количество кальянных, где курят и продают табак, который вызывает быстрое привыкание, — отметил депутат Валерий Роженцев. — Немножко подсыпят наркотических средств — и ребенок подсел на это».
По мнению парламентария, в областном центре кальянные в последнее время растут как грибы. Он предложил на следующих заседаниях уделить этому вопросу особое внимание. Однако за разговором действий не последовало. Прокуратура в ближайшее время тоже не планирует проводить никаких проверок.
Хуже сигареты
Никотин и угарный газ — не единственная проблема с виду безвредного кальяна.
«По заявлению Всемирной организации здравоохранения, кальян не является безвредной альтернативой сигарет, — поясняет заведующая диспансерным отделением Тюменского областного наркологического диспансера Оксана Конищева. — В организме у любителей кальяна выше концентрации карбоксигемоглобина, никотина, мышьяка, хрома и свинца. Последствия курения кальяна и сигарет аналогичны: рак легких и другие онкологические заболевания, нарушения функции легких, болезнь сердца, низкий вес потомства при рождении, табачная зависимость. Супружеские пары, курящие кальян, чаще страдают от бесплодия, а также кальян способствует распространению инфекций, таких как, легочной аспергиллез, респираторные вирусы, туберкулез и т.д. Выкуриванием 25 граммов кальянного табака, т. е. одной стандартной порции кальяна, человек наносит себе вред аналогичный выкуриванию трех пачек сигарет».
Традиция курить кальян в компании, передавая мундштук из рук в руки — еще один подводный камень экзотического увлечения. Вместе со слюной, оставшейся на мундштуке, запросто передаются и не слишком опасные бактерии, населяющие полость рта, и более возбудители заболеваний: вирусы гриппа, простого герпеса и гепатита А.