«18-»: в Тюмени помолодели любители кальяна

«Если мы сомневаемся в возрасте клиента, то обязательно требуем паспорт, — рассказывает владелец одной из кальянных Тюмени Александр Семенюта. — Однако к нам редко заходят подростки. Аудитория кальянной — молодые люди и девушки, средний возраст которых 25 лет. На мой взгляд, заведения, которые пускают к себе подростков, не только нарушают закон и пропагандируют среди молодежи курение, но ещё и портят имидж всех остальных заведений подобного типа».