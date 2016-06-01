Почему в нашем регионе пока не будет своего пармезана

Как рассказал Олег, в Тюменской области пока нет ферм, производящих молоко высшего качества, подходящее для изготовления пармезана. Но практически нет их и в Московской области. Олег Сирота пока работает лишь с одной фермой, которой руководит швейцарец.
Фермер отмечает, что при изготовлении выдержанного сыра нет мелочей, важно все: рацион коровы, соблюдение технологии и выдерживание срока созревания сыра. Из этого складывается вкус продукта.
Весь сыр, который производит Олег Сирота, он продает в маленьком магазине при сыроварне. За день с прилавка может уйти около 200 килограмм деликатеса. Цена на несанкционный товар — от 800 до 1500 рублей за килограмм твердого сыра.
Пармезан в сыроварне Олега пока не варят, потому что нет молока необходимого качества: «Пока я своими руками не выдою это молоко, пармезан варить не буду. Ошибка будет видна только через 2 года, а это угробит любой бизнес. Поэтому твердые сыры не производятся в России, но у нас есть все шансы это изменить».
Фермер отмечает, что пармезан, эмменталь — вершина сыроделия. С мягким сыром в разы меньше проблем, поэтому в России делают хорошую моцареллу, свежие сыры. Для мягких сыров тоже нужно качественное молоко, но для твердого важен еще и рацион коровы. При производстве молока, которое будет сырьем для пармезана, коров нельзя кормить силосом и подобными кормами. «Когда я прихожу к фермерам со своими требованиями к качеству, они говорят: «Все молоко брали, а ты чего выделываешься», — с улыбкой рассказывает сыровар.
Олег Сирота говорит, что приехал в Тюмень, потому что мечтает, чтобы в России открылось 8 000 сыроварен, как у него — и тогда весь импорт, который шел в Россию, будет замещен. Он с удовольствием делится своим опытом, подробно пишет о сыроварне в блоге, чтобы люди не боялись и могли тоже открыть такое предприятие у себя в регионе. «Тюменской области нужна всего лишь сотня сыроварен. Это маленькие компании можно натыкать в каждом районе, и у вас будет свой сыр, который станет известным по всей России и может даже за рубежом. Это не очень дорого: можно использовать российское оборудование, отечественные производственные мощности, скот и потихоньку прийти к русскому пармезану», — делится мыслями Олег.
По его мнению, когда будет реализован проект доступных денег для крестьянско-фермерских хозяйств, появится много мелких ферм и найдется то молоко, которое нужно для производства твердых сыров высшего качества. В Тюменской области понемногу формируется сырное сообщество, некоторые тюменские сыровары уже ездили учиться за границу.
«У нас с ними одинаковая ситуация: и я, и они варим сыры по предзаказу; у нас одинаковые проблемы — качество молока, — говорит фермер. — Вся загвоздка — в молочном скотоводстве. Сыроварня и переработки невозможны без строительства маленьких ферм, которые будут производить молоко высшего качества. Но на строительство и ввод таких ферм нужно 2–3 года. Почему только маленькое производство? На больших заводах не смогут соблюсти экологичность процесса, производить без консервантов, без хлорида кальция — там не могут рисковать. Мне очень важно качество молока: на прошлой неделе я просто слил 800 литров молока свиньям. Им же скормил 108 кг сыра, отлежавшегося 8 месяцев. Он испортился, потому что был дефект в сырье, полученном за год до этого: не соблюдалась гигиена».
Олег Сирота отметил, что ему нравится подход Тюменской области: здесь не гонятся за красивыми проектами — поставить трех роботов, построить элитный коровник, перерезать ленточку, чтобы через пять лет все это закрылось, когда предприниматели не смогут расплатиться с кредитом. «В вашем регионе в Школе фермера проходят обучение реальные мужики, которые работают на производстве, с утра до вечера живут на своей ферме. Мой главный стопор — отсутствие „недорогих“ денег. Кредит под 23% не нужен — сельское хозяйство не приносит такого дохода. Если у вас в следующем году заработает федеральная программа грантов „семейных ферм“, будут „дешевые“ деньги и льготы по лизингу, будут лучшие условия для создания ферм», — поделился сыровар.
Олег рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что его блог помогает ему в самомотивации и не только: «Один раз, когда у меня кончились деньги, я запустил предзаказ на сыры. У меня заказала сыр тысяча человек и я получил тогда 8 млн рублей. Я смог закончить и запустить проект. Средняя сумма сбора тогда была порядка 7 тысяч рублей. Это большие суммы для краудфандинга».