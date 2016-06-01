Почему в нашем регионе пока не будет своего пармезана

Олег Сирота говорит, что приехал в Тюмень, потому что мечтает, чтобы в России открылось 8 000 сыроварен, как у него — и тогда весь импорт, который шел в Россию, будет замещен. Он с удовольствием делится своим опытом, подробно пишет о сыроварне в блоге, чтобы люди не боялись и могли тоже открыть такое предприятие у себя в регионе. «Тюменской области нужна всего лишь сотня сыроварен. Это маленькие компании можно натыкать в каждом районе, и у вас будет свой сыр, который станет известным по всей России и может даже за рубежом. Это не очень дорого: можно использовать российское оборудование, отечественные производственные мощности, скот и потихоньку прийти к русскому пармезану», — делится мыслями Олег.