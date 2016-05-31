Анти-конференция показала: без «кнута» готов действовать один из двадцати

Несколько сотен парней и девушек пришли, чтобы узнать тонкости ведения бизнеса от людей, которые уже в этом преуспели. Так, своей историей поделился директор центра недвижимости «Арион» Виктор Лапин, у которого в подчинении 120 человек. Его личный доход составляет 250 тысяч рублей в месяц, но так было не всегда. Он начинал даже не с нуля, а с минуса: у него забрали квартиру и машину, тогда ему пришлось жить у друга с женой, двумя кошками и двумя собаками. Он заработал на обучение в «Бизнес Молодости», работая таксистом. «Было нелегко», — не скрывает Виктор. Он не сразу пришел к сегодняшнему направлению бизнеса, перепробовав многое: продавал дома в коттеджном поселке, занимался автономными канализациями, бурением скважин на воду.
«Есть люди, которые много знают, но не делают. Потому что не хотят брать ответственность. Если вы не уверены, начинать не стоит. Я каждый день преодолеваю себя, попадаю в стрессовые ситуации. Быть владельцем бизнеса тяжело», — рассказал Виктор.
Затем была трансляция выступления сооснователя сервиса CallBackHunter Руслана Татунашвили, который привел примеры удачных call to action — рекламных призывов, на которые невозможно не откликнуться. На сайте «Бизнес молодости» можно найти такие примеры: «Мы сами организуем и накроем стол для ваших гостей и заплатим вам 10% от выручки» (армянский кейтеринг), «Оформление свадьбы, которое впечатлит гостей. Сначала концепция оформления — потом договор» (свадебный декор).
Поделился историей своих взлетов и падений и 27-летий Артур Сакаев (Skidkabon.ru). В его компании трудится 11 человек: 9 занимаются продажами, 2 — контент-менеджеры. По его словам, «Бизнес Молодость» дает окружение и инструменты для ведения бизнеса. Однако он был честным и рассказал, что большинство из тех, кто приходит учиться туда, пытаются сделать бизнес, у них не получается и они возвращаются к тому же самому.
Бизнесмен рассказал, как рассчитать максимальную стоимость клика в «Яндекс. Директе» и посоветовал: «Прежде чем что-то получить нужно что-то дать». В этом плане показателен был пример автошколы «Статус» в Ишиме: когда раздавали просто флаеры, люди реагировали прохладно, как только к рекламе стали прикреплять конфетки, отклик увеличился в разы.
Особенно интересным и заряжающим было выступление Александра Иванова, который приехал в Тюмень из Москвы. Александр руководит компанией в сфере коммерческой недвижимости, занимается подбором и управлением персоналом в сфере юридических услуг. Оборот компании — более 500 млн рублей. Одно из направлений деятельности предпринимателя — обучение нянь. Он говорит, что его цель — «Воспитать 30 тысяч чужих детей». Его няни учат, как развивать ребенка в зависимости от возраста, не привносят негативные ценности в семью — и поэтому востребованы.
Темой выступления Александра были продажи. Он отметил, что очень немного людей, порядка 5%, хронически неспособны продавать, а вот 90% могут заниматься продажами. Что мешает продавцам? Им может быть стыдно, они могут желать продать во что бы то ни стало, не хотят грабить клиента, считают, что клиент всегда прав. Александр советует действовать из следующих позиций: «Продавать — прямая дорога к результату», «Продавать — менять жизнь к лучшему».
«Я очень довольна, что пришло действительно много людей, — подвела итоги мероприятия организатор „Бизнес Молодости“ в Тюмени Олеся Ростовская. — Было много действующих предпринимателей, больше половины зала. Мы хорошо готовились и я рада, что все было организовано четко, команда работала слаженно. Одно из основных отличий анти-конференции от других мероприятий „Бизнес Молодости“ — это было платное мероприятие, поэтому мы очень постарались провести его на высоком уровне. Было несколько выступающих, и конференция проходила целый день — обычно мы бережем участников и устраиваем такие мероприятия максимум на 2 часа, чтобы люди не переутомлялись от нашего формата. А также мы всегда много практикуемся. Отличием было и то, что одновременно в 9 городах России шли такие же анти-конференции. В Тюмени было около трехсот участников не только из нашего города, но и из других, например, из Кургана».
Анти-конференция, потому и называлась анти-, что не была просто чередой выступлений разных спикеров. После каждой лекции-разговора участникам давали задания. Выполняя их, люди должны были получить первых клиентов уже в день конференции. Задания были, например, собрать как можно больше контактов, придумать call to action и создать страничку с призывом, найти человека, который поможет с продвижением и рекламой и так далее.
К сожалению, задания выполняли всего 5–10% участников. Почему так произошло, прокомментировала Олеся Ростовская: «Как люди подходят к выполнению заданий? И почему они их выполняют? Есть два варианта — они понимают ценность и делают сами, потому что хотят взять максимум, который дает спикер. А второй вариант — когда человека заставляют. Мы очень жестко подходим к выполнению заданий на своих курсах. Но после обдумывания приняли решение не делать так же на конференции. Поэтому задания сделали те, кто понимал, как важно работать самостоятельно, а таких оказалось немного. В-общем, всё потому, что мы не пообещали наказания за невыполнение заданий. Мы знали, что так будет. Зато все услышали до конца тот контент, который мы хотели дать им. Возможно, позже они его применят в своем бизнесе».