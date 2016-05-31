Анти-конференция показала: без «кнута» готов действовать один из двадцати

«Я очень довольна, что пришло действительно много людей, — подвела итоги мероприятия организатор „Бизнес Молодости“ в Тюмени Олеся Ростовская. — Было много действующих предпринимателей, больше половины зала. Мы хорошо готовились и я рада, что все было организовано четко, команда работала слаженно. Одно из основных отличий анти-конференции от других мероприятий „Бизнес Молодости“ — это было платное мероприятие, поэтому мы очень постарались провести его на высоком уровне. Было несколько выступающих, и конференция проходила целый день — обычно мы бережем участников и устраиваем такие мероприятия максимум на 2 часа, чтобы люди не переутомлялись от нашего формата. А также мы всегда много практикуемся. Отличием было и то, что одновременно в 9 городах России шли такие же анти-конференции. В Тюмени было около трехсот участников не только из нашего города, но и из других, например, из Кургана».