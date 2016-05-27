Тюменские школьники начинают сдавать ЕГЭ

Для учеников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов количество экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных. Еще одна новация этого года — изменение раздела «Говорение» в экзамене по иностранным языкам. Раньше устная часть экзамена проходила в форме беседы с преподавателем. С 2016 года она будет проводиться приближенно к ЕГЭ — на компьютере с записью ответов на аудионосители. Проведение ГИА не предусматривает жесткого контроля, как на ЕГЭ, однако в 2016 году экзамены в девятых классах пройдут под выборочным контролем общественных наблюдателей.