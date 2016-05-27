Тюменские школьники начинают сдавать ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, у восьми тысяч выпускников 11 классов в Тюменской области начинается основной период сдачи единого государственного экзамена. В этот день проходят ЕГЭ по литературе и географии, эти предметы входят в число дисциплин, которые сдают по выбору.
По данным регионального департамента образования, в Тюменской области около 300 выпускников решили сдавать экзамен по географии, около 600 выбрали литературу. В приеме экзамена будет задействовано 29 пунктов, работу которых обеспечат свыше 200 организаторов. Также за ходом ЕГЭ будут следить общественные наблюдатели.
Безопасность, общественная открытость и экспертиза проведения экзамена обеспечены в полном объеме. Видеотрансляция будет организована в этом году в 56 школах Тюменской области, в том числе, в 18 школах Тюмени. Общественные наблюдатели смогут увидеть изображение с камер на портале www.smotriege.ru. В прошлом году онлайн наблюдением за ЕГЭ было охвачено 80 процентов школ области. К возможным перебоям с электричеством тоже подготовились — каждый комплекс оборудован запасным генератором.
У девятиклассников Государственная итоговая аттестация (ГИА) началась накануне, 26 мая и продлится до 13 июля. В Тюменской области ГИА напишут около 13 тысяч школьников. В этом году выпускникам девятых классов необходимо сдать экзамены по четырем предметам — обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору (физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационные технологиям). Самым популярным стало обществознание, сообщает департамент образования области.
В 2016 году для получения аттестата необходимо успешное прохождение только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по выбору, даже неудовлетворительные, на аттестат не повлияют. А вот со следующего учебного года основанием получения аттестата станет успешное сдача ГИА по четырем учебным предметам — обязательным и по выбору.
Для учеников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов количество экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных. Еще одна новация этого года — изменение раздела «Говорение» в экзамене по иностранным языкам. Раньше устная часть экзамена проходила в форме беседы с преподавателем. С 2016 года она будет проводиться приближенно к ЕГЭ — на компьютере с записью ответов на аудионосители. Проведение ГИА не предусматривает жесткого контроля, как на ЕГЭ, однако в 2016 году экзамены в девятых классах пройдут под выборочным контролем общественных наблюдателей.