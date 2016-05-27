Росавтодор не поддержал предложение запретить ямочный ремонт

«Людям, которые не специалисты в этом вопросе, не нужно никаких инициатив, не посоветовавшись со специалистами, выдвигать. Я с уважением отношусь к Елене Мизулиной, но пусть она занимается теми вопросами, в которых компетентна. Если она проехала по дорогам и увидела, что, по ее мнению, работы производятся с браком, лучше обратиться в контрольно- надзорные органы, накажем таких нарушителей», — сказал Астахов в кулуарах международного форума «Транспорт Сибири-2016».