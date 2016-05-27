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Росавтодор не поддержал предложение запретить ямочный ремонт

27 мая 2016, 11:04
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выступает за контроль качества ямочного ремонта, а не его запрет на российских дорогах, ранее предложенный членом Совета Федерации от Омской области Еленой Мизулиной.

Предложение сенатора раскритиковал в Новосибирске замруководителя Росавтодора Игорь Астахов.

«Людям, которые не специалисты в этом вопросе, не нужно никаких инициатив, не посоветовавшись со специалистами, выдвигать. Я с уважением отношусь к Елене Мизулиной, но пусть она занимается теми вопросами, в которых компетентна. Если она проехала по дорогам и увидела, что, по ее мнению, работы производятся с браком, лучше обратиться в контрольно- надзорные органы, накажем таких нарушителей», — сказал Астахов в кулуарах международного форума «Транспорт Сибири-2016».

Он отметил, что ямочный ремонт является важным аспектом поддержания состояния дорог, и вместо того, чтобы запрещать его, необходимо следить за качеством выполнения работ.

«Ямочный ремонт везде выполняется. В Германии, в Америке, в самых передовых странах без этого никак не обойтись. Но только для каждого вида работ существует определенный регламент и определенные требования, которые необходимо соблюдать», — подчеркнул Астахов.

Ранее Елена Мизулина по итогам поездки в Омск предложила законодательно запретить ямочный ремонт дорог из-за его неэффективности. Как сообщалось на официальном сайте сенатора, по ее мнению, ямочный ремонт выгоден только для чиновников, которые стремятся быстро залатать дефекты дорожного покрытия и отчитаться о выполнении работ.

#Новости#Ремонт дорог#Росавтодор#Транспорт#Евгений#Общество
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