Предложи свои названия новым автобусным остановкам

Как сообщает департамент, это следующие остановочные пункты:
— в районе дома № 127 по улице Волгоградской. Предлагаемое наименование — «Лицей № 34»;
— в районе дома № 119 по улице Волгоградской. Предлагаемое наименование — «улица Волгоградская»;
— в районе дома № 14 по улице Купцов Кухтериных в ж. р. Утешево. Предлагаемое наименование — «улица Купцов Кухтериных».
Если вы желаете принять участие в присвоении имен этим автобусным остановкам, обращайтесь по адресу: г. Тюмень, ул. Киевская, 60-а, каб. 202 (тел. 68-05-00, факс 68-05-26, е-mail: [email protected]).
Дополнительные предложения принимаются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Срок принятия предложений — в течение семи дней со дня размещения на сайте (26 мая).