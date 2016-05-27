nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Предложи свои названия новым автобусным остановкам

27 мая 2016, 09:23
Вопрос присвоения названия новым автобусным остановкам в районе улицы Волгоградской и в районе Утешево рассматривается в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает департамент, это следующие остановочные пункты:

— в районе дома № 127 по улице Волгоградской. Предлагаемое наименование — «Лицей № 34»;

— в районе дома № 119 по улице Волгоградской. Предлагаемое наименование — «улица Волгоградская»;

— в районе дома № 14 по улице Купцов Кухтериных в ж. р. Утешево. Предлагаемое наименование — «улица Купцов Кухтериных».

Если вы желаете принять участие в присвоении имен этим автобусным остановкам, обращайтесь по адресу: г. Тюмень, ул. Киевская, 60-а, каб. 202 (тел. 68-05-00, факс 68-05-26, е-mail: [email protected]).

Дополнительные предложения принимаются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Срок принятия предложений — в течение семи дней со дня размещения на сайте (26 мая).

#Новости#Остановки#Тюмень#Администрация города#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25