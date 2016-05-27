Почему экологи против мелких зеленых насаждений в Тюмени?

Сейчас завершается процедура ранжирования зеленых территорий. По итогам определится список объектов, которые в первую очередь попадут в программу озеленения города. Сквер Школьный — один из первых в очереди на благоустройство.
Будущая зеленая зона у Школьного карьера — это большой объект, состоящий из двух частей: с одной стороны — берег карьера и площадка рядом с ним, с другой — территория около дома по ул. Широтной, 55. Соединит их бульвар вдоль 64-й и 68-й школ.
Эту территорию мы сделаем два в одном, — сообщил руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин. Там, где карьер, будет территория спокойного отдыха, а с другой стороны — все для активистов. Прежде чем разрабатывать проект, мы будем работать с общественностью, анализировать мнение горожан.
Уже решено, что здесь установят детские и спортивные площадки, место для выгула собак, скамейки, освещение, велодорожки. Изюминку сквера — обводненный карьер Школьный — очистят уже в этом году.
Вместе с представителями администрации, управ и общественных организаций, ревизии зеленых объектов проводили экологи.
«Мы объехали все зеленые точки, все скверы, парки, — говорит член коллегии экологов общественного совета г. Тюмени Александр Мусиенко. — Везде мы давали рекомендации, какие деревья нужно сажать. В Тюмени „увлекаются“ мелкими деревьями, а ведь 80% из них погибает в первые 2–3 года. Поэтому мы настаиваем на том, чтоб надо сажать крупномер. Он дороже, но зато живое остается. Зачем деньги выбрасывать на ветер?»