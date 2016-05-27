Почему экологи против мелких зеленых насаждений в Тюмени?

«Мы объехали все зеленые точки, все скверы, парки, — говорит член коллегии экологов общественного совета г. Тюмени Александр Мусиенко. — Везде мы давали рекомендации, какие деревья нужно сажать. В Тюмени „увлекаются“ мелкими деревьями, а ведь 80% из них погибает в первые 2–3 года. Поэтому мы настаиваем на том, чтоб надо сажать крупномер. Он дороже, но зато живое остается. Зачем деньги выбрасывать на ветер?»