Монстры глэм-рока KISS ворвались на большой экран в Тюмени

Сет-лист концерта представил собой настоящий концентрат самых известных хитов группы. Из относительно нового материала в программу вошла песня с альбома 2012 года «Monster». В интервью, предварившем выступление, бас-гитарист группы Джин Симмонс объяснил, что для попадания в формат пришлось «пожертвовать» многими песнями, но в итоге у зрителей будет шанс увидеть KISS в их истинном виде: «Наши песни — это нечто большее, для многих они как главы в дневнике жизни». Не прозвучала, кстати, и знаменитая вещь «I was made for lovin you», в свое время едва не стоившая KISS сомнительного звания «группы одного хита».