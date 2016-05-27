Монстры глэм-рока KISS ворвались на большой экран в Тюмени

К сожалению, в Тюмени это событие прошло практически незамеченным — на показ в кинотеатр «Синема Парк» пришло не более 15 человек. «Было очень мало рекламы, узнали в последний момент», — рассказали те, кто все-таки посетил это представление.
Сет-лист концерта представил собой настоящий концентрат самых известных хитов группы. Из относительно нового материала в программу вошла песня с альбома 2012 года «Monster». В интервью, предварившем выступление, бас-гитарист группы Джин Симмонс объяснил, что для попадания в формат пришлось «пожертвовать» многими песнями, но в итоге у зрителей будет шанс увидеть KISS в их истинном виде: «Наши песни — это нечто большее, для многих они как главы в дневнике жизни». Не прозвучала, кстати, и знаменитая вещь «I was made for lovin you», в свое время едва не стоившая KISS сомнительного звания «группы одного хита».
Концерт, записанный в 2014 году в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе примечателен для группы еще и тем, что коллективу, выступающему на гигантских стадионах, пришлось идти на всевозможные ухищрения, чтобы перенести свое шоу на небольшую площадку, сохранив при этом атмосферу и все атрибуты KISS: полет Джина Симмонса, его знаменитые «плевки» огнем, подъемную платформу вокалиста Пола Стенли и многое другое.
В интервью музыканты с сожалением рассказали, что вынуждены были отказаться от знаменитой платформы — «паука-трансформера». Однако его отсутствие компенсировали гигантские экраны на сцене, создавшие иллюзию огромного пространства.
И старания музыкантов и работников сцены, пиротехников и звукорежиссеров не пропали даром — вся энергетика и атмосфера грандиозного представления KISS благополучно перенеслась сначала в зал Лас-Вегаса, а оттуда и на большой экран кинотеатра. Зрители в зале, хоть и не многочисленные, аплодировали. Кто-то даже подпевал знакомые слова. «Все круто, как будто побывал там. Только звук мог быть погромче!», — поделился один из побывавших на показе.