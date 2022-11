Монстры глэм-рока KISS ворвались на большой экран в Тюмени

«You wanna the best, you got the best!» — с этих слов уже четыре десятилетия открываются взрывные концерты американских глэм-рокеров KISS. 25 мая у ценителей рока по всему миру была возможность ощутить на себе атмосферу этого шоу — в кинотеатрах состоялся уникальный показ концерта в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе.

