Валерий Чупин: Памятники архитектуры доводят до плачевного состояния, чтобы снести

По словам краеведа, часто памятники деревянной архитектуры подменяют на «муляжи» — сносят их и строят на месте былых сооружений копии. К примеру, такое произошло с домом по адресу Дзержинского, 26. Когда-то это был дом мещанина Михаила Ефимовича Дементьева, который являлся управляющим западносибирского пароходства. «Перед реставрацией этого дома, был произведен его демонтаж. Во время этого процесса были найдены газеты, датированные 1850-ым годом. Скорее всего, он был того времени. Сегодня он выглядит совсем иначе — ухоженный, симпатичный. Когда смотришь на него, то никогда не подумаешь, что перед тобой памятник деревянного зодчества. Да и он практически перестал им быть, хоть и строился из дерева, а облицован был под камень. Воссоздан он был из кирпича, из-за чего потерял свое обаяние и ценность», — констатирует Чупин.