Валерий Чупин: Памятники архитектуры доводят до плачевного состояния, чтобы снести

Деревянная архитектура нашего города уникальна, такой не было, и нет больше нигде в мире — ни в Южной Америке, ни в Европе, ни в знаменитых русских центрах деревянной резьбы — Костроме, Томске, Тобольске, Иркутске, считает тюменский историк и краевед Валерий Чупин.
В среду, 25 мая, в Литературно-краеведческом центре он рассказал всем желающим о памятниках деревянного зодчества нашего города.
«Первое здание в Тюмени, которое было построено из камня, — это Благовещенский собор. Он находился напротив здания Думы (нынешний музей). Сейчас даже нет и того места, где он располагается — его съела река Тура. В XVIII веке храмы начали строить из камня, появилось несколько общественных зданий из кирпича, но преимущественно застройка оставалась деревянной, — поделился с гостями встречи Чупин. — Только в XIX веке произошло настоящее тюменское чудо — появилась уникальная тюменская деревянная резьба. Разнообразная и непохожая на никакую другую резьбу. Такой нет больше нигде».
Историк уверен, что ценность тюменской деревянной резьбы, к сожалению, понимают совсем немногие, а особенно мало среди них тех, от которых зависит ее сохранение.
По словам краеведа, часто памятники деревянной архитектуры подменяют на «муляжи» — сносят их и строят на месте былых сооружений копии. К примеру, такое произошло с домом по адресу Дзержинского, 26. Когда-то это был дом мещанина Михаила Ефимовича Дементьева, который являлся управляющим западносибирского пароходства. «Перед реставрацией этого дома, был произведен его демонтаж. Во время этого процесса были найдены газеты, датированные 1850-ым годом. Скорее всего, он был того времени. Сегодня он выглядит совсем иначе — ухоженный, симпатичный. Когда смотришь на него, то никогда не подумаешь, что перед тобой памятник деревянного зодчества. Да и он практически перестал им быть, хоть и строился из дерева, а облицован был под камень. Воссоздан он был из кирпича, из-за чего потерял свое обаяние и ценность», — констатирует Чупин.
При этом историк отмечает, что далеко не про всякий памятник деревянного зодчество есть, что рассказать: «Есть памятники, в которых жили совершенно рядовые люди, которые не проявили себя ничем выдающимся. Хотя, может быть, что-нибудь такое и сделали, но мы пока об этом еще ничего не знаем».
К примеру, про владельца одного из самых красивых зданий Тюмени, которое не дожило до наших дней, долгое время вообще ничего не было известно. «В конце XIX века в Тюмени жил некий загадочный инженер Кельский, о котором долгое время никто ничего не знал. Позже нам стало известно, что был он человеком состоятельным, да и поверх этого приворовывал. У него был целый деревянный дворец, который находился на перекрестке улиц Ямская и Полевая. К сожалению, он полностью сгорел. Ничего подобного в Тюмени не было».
По словам Чупина, часто в памятниках архитектуры происходят пожары из-за того, что они остаются брошенными. Подобное произошло, к примеру, с домом по адресу ул. 25 лет октября, 25. «Это был готовый музей — надо было лишь отреставрировать фасад и отремонтировать интерьер. Равных этому интерьеру в Тюмени не было. После того, как из него выселилась санэпидемстанция, дом простоял заброшенным без охраны и замков несколько лет, пока не случился пожар. Теперь это пепелище. Можно лишь демонтировать то, что осталось, и построить дом заново», — уверен исследователь архитектуры Тюмени.
Валерий Чупин считает, что здания специально доводят до плачевного состояния, чтобы в дальнейшем снести их и построить новые, так как это значительно дешевле, чем проводить реставрацию.
Виталий Беспалов