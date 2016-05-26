В жилом комплексе «Олимпия» началась выдача ключей

Выдача ключей от квартир в домах ГП-1, 2, 3, 4, 5 будет проходить с понедельника по субботу включительно по адресу: ул. Полевая, 105, корп. 4, кв. 5 (въезд с улицы Комбинатской). При себе надо иметь паспорт и договор. Обращаем внимание, что передача квартиры возможна только при стопроцентной оплате и наличии договора, зарегистрированного в регистрационной палате.