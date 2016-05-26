В сквере Александра Моисеенко появятся турниковые зоны и беговая дорожка

«Мы активно боролись за реконструкцию этого парка, — рассказывает студент медицинского университета Андраник Севоян. — Изначально у нас была идея сделать его медицинским городком. Потом, опросив всех студентов, мы поняли, что нужен уголок, где все могли бы бесплатно заниматься спортом».