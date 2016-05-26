В сквере Александра Моисеенко появятся турниковые зоны и беговая дорожка

В Ленинском округе 38 озелененных территорий подлежали обследованию. Собственники, ТОСы, ТСЖ, организации ветеранов определяли состояние парков и скверов города и составляли список зеленых территорий для дальнейшего включения их в программу благоустройства на ближайшие три года.
Наибольшее количество баллов набрал сквер Александра Моисеенко. Этот объект с большей долей вероятности отремонтируют в следующем году.
«Два года назад разрабатывалась концепция обустройства соседствующих скверов — ветеранов энергетики и Александра Моисеенко, — вспоминает руководитель управы Ленинского автономного округа Роман Воллерт. — Тогда было принято решение, что первая территория будет рассчитана на спокойный отдых, а вторая — на занятия спортом.
Пешеходные и велосипедные дорожки, игровой городок для детей, стилизованный под средневековые кузницы и мастерские, турники. Все это будет в обновленном сквере Александра Моисеенко.
«Мы активно боролись за реконструкцию этого парка, — рассказывает студент медицинского университета Андраник Севоян. — Изначально у нас была идея сделать его медицинским городком. Потом, опросив всех студентов, мы поняли, что нужен уголок, где все могли бы бесплатно заниматься спортом».
По словам авторов, в разработке концепции они учитывали иностранные идеи, однако, замысел все равно был продиктован потребностями жильцов близлежащих районов, а также студентов ТюмГМА и ветеранов. По требованию организаторов конкурса реконструкция двух зеленых зон не должна превышать 75 млн. рублей. Авторам проекта удалось уложиться в 72 млн.