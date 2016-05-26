Праймериз провели, чтобы вернуть доверие людей

По словам вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева, процедура праймериз крайне необходима, чтобы избежать ошибок предвыборной кампании 2011 года: «Для всех партий и общественных объединений важно возвращение доверия к выборам. Мы помним ситуацию 2011 года, когда часть наших сограждан оспаривала законность выборов. Важно, чтобы доверие в целом возвращалось и всё больше людей понимали, что их голоса, позиция имеют значение для власти. 22 мая „Единая Россия“ добилась того, чего хотела. Более 145 тысяч участников праймериз. Позиция интернет-электората сыграла важную роль. Было заметно, как отдельные кандидаты использовали интернет-пространство, свои сообщества и группы. Это позволяло донести свой взгляд».
Помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Андрей Перла рассказал о рисках праймериз: «Легитимности выборов неизбежно угрожает применение административного ресурса. Не случайно и лидеры партий на самом высоком уровне, и представители Администрации Президента, и мой непосредственный руководитель полпред Игорь Холманских говорили, что использовать административный ресурс нельзя. Жёсткие заявления Неверова о том, что будут последствия вплоть до увольнения, связаны с тем, что тот, кто не понимает смысл народного голосования, ломает политические установки не на формальную демократичность, а на вовлечение граждан в процесс. Существует и риск фальстарта. Многим кажется, что они уже проголосовали и приход на выборы в сентябре станет для них когнитивным диссонансом.
Тем не менее, „ЕР“ на этих выборах стала примером для подражания как для парламентских партий, так и для новых партий, которые борются за право быть парламентскими. С этого момента выдвижение кандидатов без обсуждения больше не принято. Мода политическая сменилась, это важно».
Депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов отметил, что многие избиратели голосовали по достаточно традиционной схеме: «Выбирали по принципу „хорошо знаю кандидата“, за человека, который уже зарекомендовал себя успешной деятельностью. Сработала подкорка: нас спрашивают? Мы должны сказать своё мнение».
Звучали и прямо противоположные мнения. Так, председатель регионального экспертно-аналитического центра «Сотрудничество» Лев Березин усомнился в необходимости праймериз на данном этапе: «У меня праймериз вызвали больше сомнений, чем криков ура и мыслей, что с этого момента всё пойдёт в политике замечательно. Для меня праймериз стали существенным этапом в ликвидации российской партийно-политической системы.
Сегодня для многих, кто был способен рефлексировать о процессе праймериз, встал вопрос: а они сами в партии не могут разобраться, кто будет представлять? И партии вообще никогда ни у кого не спрашивают, кого выдвигать. Одобрив выдвижение беспартийных через механизм праймериз, партия вступила на саморазрушительный путь. Я имел возможность наблюдать встречи — я не говорю дебаты — тех людей, кто выдвинулся по одному и тому же избирательному округу, и заметил, что часто кандидаты имеют по одному вопросу прямо противоположные мнения. Это может быть в партийной дискуссии, но если у них мнения и убеждения совершенно различны, они могут идти в различных партиях. На праймериз выдвигается конкретная идея, а не люди: имеется конкретная проблема, а партии уже предлагают идеи для её решения в рамках партийной идеологии. Было очень много неочевидных вещей, что для меня является знаком риска. Это риск для партийно-политической системы России.
Праймериз стали существенным этапом в политизации обывателей. Звать народ в политику достаточно опасно. Нужна альтернатива: управление своим ТСЖ, градостроительные проекты, волонтёрская деятельность. Политические идеи мы до конца контролировать не можем. Для многих подобная процедура стала и тестом „на сытость“: достаточно ли ты сыт, чтобы идти в политику? Для многих подобный сытый означает зажравшегося. Народ не хочет видеть зажравшихся, потому что он, может, достаточно сыт, но не настолько зажрался, чтобы с этим связываться».
Известный политолог Александр Безделов также отнёсся к праймериз критически: «Праймериз способствовали формированию политической культуры. Тем не менее, нужно начинать с малого: с муниципальных выборов, а потом идти в Госдуму. Необходимо поработать на низовом уровне. Излишнее же внимание к соцсетям может привести к катастрофе: нельзя выходить к людям с риторикой коворкинга и лидерских курсов, вас просто побьют».
P. S. По итогам региональных праймериз лидером по единому списку стал депутат Государственной Думы Анатолий Карпов с результатом 50,48%. Председатель правления регионального общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин набрал 36,04%, директор ОАО «Тюменский бройлер» Оксана Величко -28,78%, двукратная чемпионка мира Наталья Проскурякова — 25,17%, депутат Тюменской областной Думы Николай Барышников — 22,25%.
По подмандатному округу № 185 лидерами стали депутат Государственной Думы Эрнест Валеев (60,22%) голосов на предварительном голосовании «Единой России», на втором месте — директор ОАО «Тюменский бройлер» Оксана Величко (32,90%) на третьем — Николай Барышников- 28,38%.
Участник предварительного голосования в Государственную Думу по округу № 186 руководитель межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Иван Квитка набрал 53,88%, лидер тюменских «молодогвардейцев» Роман Рзаев — 28,37%, Наталья Проскурякова — 26,37%
Александр Ляхов