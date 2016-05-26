Праймериз провели, чтобы вернуть доверие людей

Сегодня для многих, кто был способен рефлексировать о процессе праймериз, встал вопрос: а они сами в партии не могут разобраться, кто будет представлять? И партии вообще никогда ни у кого не спрашивают, кого выдвигать. Одобрив выдвижение беспартийных через механизм праймериз, партия вступила на саморазрушительный путь. Я имел возможность наблюдать встречи — я не говорю дебаты — тех людей, кто выдвинулся по одному и тому же избирательному округу, и заметил, что часто кандидаты имеют по одному вопросу прямо противоположные мнения. Это может быть в партийной дискуссии, но если у них мнения и убеждения совершенно различны, они могут идти в различных партиях. На праймериз выдвигается конкретная идея, а не люди: имеется конкретная проблема, а партии уже предлагают идеи для её решения в рамках партийной идеологии. Было очень много неочевидных вещей, что для меня является знаком риска. Это риск для партийно-политической системы России.