«Почта России» не приносит извещения. Что делать?

С такой жалобой в редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Ирина. «Я заказывала книгу в одном из интернет-магазинов. Удивлялась, почему так долго ее не доставляют. Когда догадалась вбить трекинговый номер на сайте „Почты России“, узнала, что посылка уже была в Тюмени, и так как я ее не забрала, ее отправили обратно. Очень расстроилась — ни одного извещения в ящике не было. При этом уведомления о других посылках, например, из Китая, мне 26 отделение доставляет исправно. Правда, был еще один случай, когда извещение не принесли, но тогда я успела „перехватить“ посылку по номеру отслеживания — на сайте увидела, что она лежит в отделении».