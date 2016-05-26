«Почта России» не приносит извещения. Что делать?

Что делать, если посылка, которую должна была доставить «Почта России», так и не попала к вам в руки? Если в почтовом ящике не было ни одного извещения, посылка пролежала в почтовом отделении месяц, а потом вернулась к отправителю?
С такой жалобой в редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Ирина. «Я заказывала книгу в одном из интернет-магазинов. Удивлялась, почему так долго ее не доставляют. Когда догадалась вбить трекинговый номер на сайте „Почты России“, узнала, что посылка уже была в Тюмени, и так как я ее не забрала, ее отправили обратно. Очень расстроилась — ни одного извещения в ящике не было. При этом уведомления о других посылках, например, из Китая, мне 26 отделение доставляет исправно. Правда, был еще один случай, когда извещение не принесли, но тогда я успела „перехватить“ посылку по номеру отслеживания — на сайте увидела, что она лежит в отделении».
Как оказалось, случай Ирины — не единственный. Другая тюменка Светлана, рассказала, что почтальон 62 отделения часто не приносит им извещения. «Отслеживаю на сайте почты посылки, хотя это не всегда возможно. Каждый раз, когда возмущаюсь, что нет извещений, месяца два их приносят нормально. А потом их снова не дождаться. Живем в Патрушева, видимо, почтальонам сложно до нас добираться, хотя это их не оправдывает».
Почта России на вопрос Ирины о перебоях в работе 26 отделения, ответила, что извещения о получении этой посылки доставлялись в ее ящик исправно — 16 марта, когда посылка прибыла, 21 марта и 26 марта. «В настоящее время усилен контроль за доставкой извещений на получение почтовых отправлений», — отмечают в УФПС Тюменской области.
Также в ответе на запрос говорится, что отследить прохождение посылки можно самостоятельно на сайте «Почты России». Затем получить отправление можно не дожидаясь поступления извещения, имея на руках номер почтового идентификатора и документ.
Кроме этого, в случае если человек не получил извещение и посылка была возвращена отправителю, он вправе предъявить претензию в течение 6 месяцев со дня отправки.
«Для проведения проверки по данному вопросу необходимо указать сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору об оказании услуг почтовой связи, предусмотренные требованиями ст. 55 п. 6 Федерального закона „О связи“ № 126-ФЗ от 07.07.2003, а именно: вид почтового отправления, 14-значный почтовый индикатор для внутренних почтовых отправлений и 13-значный — для международных, дата и место приема, место назначения, адрес и полное наименование отправителя и адресата. К претензии необходимо приложить копию договора об оказании услуг почтовой связи или иного документа, удостоверяющего факт заключения договора (квитанция, опись вложения и тому подобное), а также другие важные документы, в которых указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств».