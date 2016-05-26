Экологи о Затюменском парке: Монастырь превратят в публичный дом!

«В проекте говорится о реконструкции тепловых сетей и переносе газопровода. Понятно, что при этом будет ликвидирована вся находящаяся на них растительность. — заявил Фахрутдинов, — Ширина сети не менее двух метров, кроме того, потребуется еще и технологический коридор для прохода самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Мы подсчитали среднюю плотность деревьев в лесопарке. Получается, что придется снести 1 500. При этом в проекте предусмотрена посадка 31 дерева, а также и 1053 кустарников». Он также добавил, что в результате всех работ будет ликвидировано около 10 тысяч кубических метров растительного грунта.