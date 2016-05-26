Экологи о Затюменском парке: Монастырь превратят в публичный дом!

Председатель комиссии по экологической безопасности, эколог Альберт Фахрутдинов сообщил о замечаниях к существующему проекту благоустройства Затюменского. По его словам, проект в его нынешнем виде связан с серьезным вмешательством естественную природную среду. Эколог уверен, что предусмотренные в нем работы — реконструкция теплосетей, перенос газопровода и другие, неизбежно повлекут за собой массовую вырубку кустарников и деревьев. По расчетам специалистов, «под нож» попадут не менее полутора тысяч деревьев.
Благоустройство затронет 82 гектара, из них более 77 — сам лесопарк, а также 5 гектаров прилегающей территории со стороны Барнаульской и Аккумуляторной. Проект оценивается в 230 миллионов рублей. Площадь асфальтированных дорожек, которые могут появиться в Затюменском — около 2 000 квадратных метров.
«В проекте говорится о реконструкции тепловых сетей и переносе газопровода. Понятно, что при этом будет ликвидирована вся находящаяся на них растительность. — заявил Фахрутдинов, — Ширина сети не менее двух метров, кроме того, потребуется еще и технологический коридор для прохода самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Мы подсчитали среднюю плотность деревьев в лесопарке. Получается, что придется снести 1 500. При этом в проекте предусмотрена посадка 31 дерева, а также и 1053 кустарников». Он также добавил, что в результате всех работ будет ликвидировано около 10 тысяч кубических метров растительного грунта.
Заслуженный лесовод России, доктор сельскохозяйственных наук Борис Чижов уверен, что сам подход к благоустройству, предлагаемый властями города, принципиально ошибочен. Он сообщил, что по существующим нормам, допустимая посещаемость лесопарка — не более 80 человек в час: «Это как будто переделывать монастырь в публичный дом. — уверен Чижов, — Благоустраивать надо объекты, которые предполагаются для активного посещения горожанами. А особо охраняемая территория должна защищаться». После благоустройства число посетителей лесопарка должно увеличиться в десять раз — до 800 человек в час.
Внесенные в проект асфальтированные дорожки, фонари освещения изгонят из леса птиц и грызунов, что поставит под угрозу редкие виды деревьев, сохранившиеся в Затюменском — липу и дубы. «Ни одна птица не станет вить гнездо под фонарем. — напомнил лесовод, — А мелкие грызуны выполняют важную работу по рыхлению почвы, но они вынуждены будут мигрировать из благоустроенного для людей парка в поисках лучшей доли».
По мнению экологов, чиновники верят, что продвигая такие проекты, действуют на благо города и горожан, но в действительности это не так. Вместо организации новых зеленых зон отдыха, предусмотренных генеральным планом Тюмени, власть решает проблему нехватки таких мест вмешательством в существующую особо охраняемую природную территорию.
«Департамент недропользования ведет себя беспринципно в этом вопросе. — считает Борис Чижов, — Этому дендропарку уже 38 лет, и за все это время не было никакой активности в заботе о нем. Напротив, расходы на его содержание, лечение деревьев, снизили. Сколько раз горел лесопарк? Мы всегда тушили его своими силами. И вот сейчас департамент не пытается остановить этот вандализм, уходит в сторону. Компромисс, на мой взгляд, только один — оставить лесопарк в покое».
«Реагируя на замечания горожан о нехватке мест отдыха, власти пытаются совместить несовместимое, — считает Альберт Фахрутдинов, — и забывают при этом, что генпланом уже предусмотрено обустройство в городе зеленых зон, но они почему-то не реализуются. До 2015 года генеральным планом предусмотрено создание лесопарков в Березняковском и Комаровском районах, этнопарк в Гилевском районе… Где они? 50 лет назад в Тюмени было всего три парка. Сейчас население города удвоилось, а парков все так же три».
Борис Чижов рассказал, что когда он переехал в Тюмень, первое что его удивило в городе — зеленый островок на привокзальной площади. «Тогда была такая традиция — у вокзалов в крупных городах обязательно зеленели деревья, а что сейчас? Деревья снесли, закатали площадку асфальтом, зачем?».
Напомним, проект благоустройства лесопарка появился в свободном доступе на сайте администрации города в феврале этого года. Как у горожан, так и у экологов он вызвал серьезные претензии. Экологи подготовили ряд замечаний к проекту. Они будут направлены службе заказчика, проектировщику, губернатору области. Кроме того, намерены эксперты обратиться и в прокуратуру — по их мнению, в проекте содержатся пункты, нарушающие природоохранное и земельное законодательство как Российской Федерации, так и местное. При этом специалисты уверены, что 230 миллионов рублей, которые планируется направить на благоустройство Затюменского, можно потратить эффективно. Например, провести удаление сухостоя, лечение растительности и т.п.