nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автодорогу Тюмень-Богандинский ждет масштабная реконструкция

26 мая 2016, 17:45
В ближайшие годы автодорога Тюмень-Боровский-Богандинский станет современным многополосным шоссе с разделительной полосой. Начало работ по реконструкции трассы запланировано уже на текущий год.

Как рассказал журналистам заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, в настоящее время ведутся проектные работы по трем пусковым участкам. «Эта дорога достаточно нагружена, ее состояние вызывало нарекания со стороны жителей Тюмени и Тюменской области», — пояснил руководитель.

По словам Андрея Чистякова, данную дорогу предполагается привести к первой категории, что в свою очередь предполагает увеличение рядности и строительство разделительной полосы.

Представители главного управления строительства рассказали и о других перспективах развития дорожной инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, в Тюмени планируется строительство и реконструкция 56 объектов, в том числе возведение транспортных развязок на пересечении улицы Федюнинского с улицами Монтажников и Мельникайте, монтаж двух надземных пешеходных переходов и продолжение работ на втором пусковом комплексе Восточного обхода.

#Новости#Ремонт дорог#Реконструкция#Автотрассы#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25