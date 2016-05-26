Автодорогу Тюмень-Богандинский ждет масштабная реконструкция

Как рассказал журналистам заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, в настоящее время ведутся проектные работы по трем пусковым участкам. «Эта дорога достаточно нагружена, ее состояние вызывало нарекания со стороны жителей Тюмени и Тюменской области», — пояснил руководитель.
По словам Андрея Чистякова, данную дорогу предполагается привести к первой категории, что в свою очередь предполагает увеличение рядности и строительство разделительной полосы.
Представители главного управления строительства рассказали и о других перспективах развития дорожной инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, в Тюмени планируется строительство и реконструкция 56 объектов, в том числе возведение транспортных развязок на пересечении улицы Федюнинского с улицами Монтажников и Мельникайте, монтаж двух надземных пешеходных переходов и продолжение работ на втором пусковом комплексе Восточного обхода.