Автодорогу Тюмень-Богандинский ждет масштабная реконструкция

Представители главного управления строительства рассказали и о других перспективах развития дорожной инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, в Тюмени планируется строительство и реконструкция 56 объектов, в том числе возведение транспортных развязок на пересечении улицы Федюнинского с улицами Монтажников и Мельникайте, монтаж двух надземных пешеходных переходов и продолжение работ на втором пусковом комплексе Восточного обхода.