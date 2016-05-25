Водитель рейсового автобуса уснул за рулем на трассе

Как сообщает yustav.com со ссылкой на ГИБДД Сведловской области, у автоинспекторов неоднократно возникали претензии к автоперевозчику, обслуживающему данный маршрут. «С 2015 года по настоящее время проведено 13 проверок. Выдано множество предписаний», — прокомментировали в областной ГИБДД. В ведомстве также уточнили, что каждый месяц данному транспортному предприятию выписываются штрафы на сумму от 3 до 50 тысяч рублей.