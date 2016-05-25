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Водитель рейсового автобуса уснул за рулем на трассе

25 мая 2016, 10:51
Серьезная авария с участием рейсового автобуса произошла вчера, 24 мая, на автодороге 1Р351 Тюмень-Екатеринбург. Водитель уснул за рулем и на скорости врезался в грузовой полуприцеп «ТОНАР».

Информация о ДТП появилась в региональных СМИ Урала накануне. Как сообщает портал ystav.com, автобус перевозил пассажиров по маршруту «Краснотурьинск-Екатеринбург-Тюмень». По предварительной информации, водитель находился за рулем с двух часов ночи. Тахограф при осуществлении перевозок не использовался, что привело к нарушению режима труда и отдыха.

По данным уральских журналистов, нескольких пассажиров автобуса пришлось госпитализировать, сведений об их состоянии здоровья пока нет.

Как сообщает yustav.com со ссылкой на ГИБДД Сведловской области, у автоинспекторов неоднократно возникали претензии к автоперевозчику, обслуживающему данный маршрут. «С 2015 года по настоящее время проведено 13 проверок. Выдано множество предписаний», — прокомментировали в областной ГИБДД. В ведомстве также уточнили, что каждый месяц данному транспортному предприятию выписываются штрафы на сумму от 3 до 50 тысяч рублей.

#Новости#Автобусы#Транспорт#Евгений#Общество
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