Водитель рейсового автобуса уснул за рулем на трассе

Информация о ДТП появилась в региональных СМИ Урала накануне. Как сообщает портал ystav.com, автобус перевозил пассажиров по маршруту «Краснотурьинск-Екатеринбург-Тюмень». По предварительной информации, водитель находился за рулем с двух часов ночи. Тахограф при осуществлении перевозок не использовался, что привело к нарушению режима труда и отдыха.
По данным уральских журналистов, нескольких пассажиров автобуса пришлось госпитализировать, сведений об их состоянии здоровья пока нет.
Как сообщает yustav.com со ссылкой на ГИБДД Сведловской области, у автоинспекторов неоднократно возникали претензии к автоперевозчику, обслуживающему данный маршрут. «С 2015 года по настоящее время проведено 13 проверок. Выдано множество предписаний», — прокомментировали в областной ГИБДД. В ведомстве также уточнили, что каждый месяц данному транспортному предприятию выписываются штрафы на сумму от 3 до 50 тысяч рублей.