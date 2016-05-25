В «Пионере» научат печатать вслепую

Обучение рассчитано на 1 месяц и ориентировано на людей разных возрастов: набор ведется в детскую (от 10 до 17 лет) и взрослую (от 18 лет) группы. Метод может быть успешно адаптирован и для людей с дисфункцией или полным отсутствием какого-либо пальца (нескольких пальцев), сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер».
Благодаря учебной программе создается рефлекторная связь по типу «палец-клавиша», для чего задействуются клавиатурные тренажеры. Как результат, повышается скорость печати и сокращается количество ошибок в наборе.
«Слепая» печать позволяет сохранить осанку и снизить нагрузку на глаза (навык десятипальцевой печати позволяет разместить клавиатуру и монитор в физиологически удобных позициях, на оптимальном для глаз расстоянии),развить психомоторные способности в части управления кистями рук.
Следует отметить, что обучение ведется по уникальной авторской методике крупного спортивного психолога А. В. Алексеева, основанной на аутогипно-идео-моторной тренировке. Причем актуальность умения «печатать вслепую» сохранится до тех пор, пока не будет изобретен комфортный метод прямого вводаинформации, по системе «мозг-компьютер», минуя клавиатуру.
Дополнительная информация по тел.: 8-909- 73-70- 207.