nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Пионере» научат печатать вслепую

25 мая 2016, 09:03
Освоить десятипальцевый метод печати на клавиатуре вслепую предлагает отделение компьютерных технологий и медиаобразования дворца «Пионер».

Обучение рассчитано на 1 месяц и ориентировано на людей разных возрастов: набор ведется в детскую (от 10 до 17 лет) и взрослую (от 18 лет) группы. Метод может быть успешно адаптирован и для людей с дисфункцией или полным отсутствием какого-либо пальца (нескольких пальцев), сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер».

Благодаря учебной программе создается рефлекторная связь по типу «палец-клавиша», для чего задействуются клавиатурные тренажеры. Как результат, повышается скорость печати и сокращается количество ошибок в наборе.

«Слепая» печать позволяет сохранить осанку и снизить нагрузку на глаза (навык десятипальцевой печати позволяет разместить клавиатуру и монитор в физиологически удобных позициях, на оптимальном для глаз расстоянии),развить психомоторные способности в части управления кистями рук.

Следует отметить, что обучение ведется по уникальной авторской методике крупного спортивного психолога А. В. Алексеева, основанной на аутогипно-идео-моторной тренировке. Причем актуальность умения «печатать вслепую» сохранится до тех пор, пока не будет изобретен комфортный метод прямого вводаинформации, по системе «мозг-компьютер», минуя клавиатуру.

Дополнительная информация по тел.: 8-909- 73-70- 207.

#Новости#Обучение#Дворец искусств Пионер#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25