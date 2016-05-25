В «Пионере» научат печатать вслепую

Обучение рассчитано на 1 месяц и ориентировано на людей разных возрастов: набор ведется в детскую (от 10 до 17 лет) и взрослую (от 18 лет) группы. Метод может быть успешно адаптирован и для людей с дисфункцией или полным отсутствием какого-либо пальца (нескольких пальцев), сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер».