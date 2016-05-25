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Планируете отпуск? Запишитесь на курсы английского языка!

25 мая 2016, 10:07
Время отпуска приближается, а вы понимаете, что вашего английского не хватит для полного счастья и расслабления? Хочется за минимальный отрезок времени подтянуть разговорный английский и выучить жизненно необходимую лексику? Теперь «Еврошкола» поможет справиться и с этой задачей!
Сюжет
Тюмень

Специально разработанный краткосрочный курс английского языка «Speak & Travel», целенаправленно подающий английский под соусом отдыха, станет идеальным дополнением вашего багажа знаний и поможет всегда найтись в незнакомом городе, заказать именно то самое, любимое блюдо, разобраться в аэропорту, пожаловаться или поблагодарить отель, спросить дорогу, сделать покупки и прочее.

«Speak & Travel» — путешествуй с английским!

Преимущества курса:

— краткосрочность — 8 занятий по 2 часа (июнь);

— коммуникативная направленность;

— изучение тем, необходимых для повседневного общения в путешествии.

По окончании курса проводится тестирование и выдается свидетельство о прохождении курса.

Узнайте подробности в офисах Еврошколы или по телефону: 63-84-84 и запишитесь в группу!

#Новости#Обучение#Английский язык#Тюмень#Ирина#Общество
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