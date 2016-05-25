Планируете отпуск? Запишитесь на курсы английского языка!

Специально разработанный краткосрочный курс английского языка «Speak & Travel», целенаправленно подающий английский под соусом отдыха, станет идеальным дополнением вашего багажа знаний и поможет всегда найтись в незнакомом городе, заказать именно то самое, любимое блюдо, разобраться в аэропорту, пожаловаться или поблагодарить отель, спросить дорогу, сделать покупки и прочее.
«Speak & Travel» — путешествуй с английским!
Преимущества курса:
— краткосрочность — 8 занятий по 2 часа (июнь);
— коммуникативная направленность;
— изучение тем, необходимых для повседневного общения в путешествии.
По окончании курса проводится тестирование и выдается свидетельство о прохождении курса.
Узнайте подробности в офисах Еврошколы или по телефону: 63-84-84 и запишитесь в группу!