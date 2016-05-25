Осуждена женщина, торговавшая насваем у Центрального рынка

Как следует из материалов уголовного дела, 3 августа прошлого года Баймырзаева в ходе контрольной закупки у Центрального рынка продала пять пакетиков насвая общей массой 81 грамм. В тот же день у женщины полицейскими было изъято еще 78 пакетиков. Общая масса изъятого насвая составила около 1,5 кг.
«Согласно заключению специалиста в насвае были обнаружены в большом количестве токсичные элементы и их соединения, в том числе: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, гептахлор, альдрин гексахлорциклогексан и другие, концентрация которых значительно превышает предельно допустимые уровни», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Суд назначил Баймырзаевой 200 часов бесплатных общественно полезных работ.
Напомним, что проблема продажи насвая и употребления его подростками актуальна для Тюмени. Помимо того, что этот жевательный табак сам по себе вреден для организма, опыт наркологов и психологов показывает, что от насвая подростки часто переходят к «синтетике». При этом привлечь к ответственности торговцев этой смеси, состоящей из табака и извести, очень сложно. Это первое в Тюменской области подобное уголовное дело.