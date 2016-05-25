nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Осуждена женщина, торговавшая насваем у Центрального рынка

25 мая 2016, 08:39
В Тюмени осуждена женщина, которая торговала насваем у Центрального рынка. 30-летняя Дамира Баймырзаева признана виновной по ч.1 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, 3 августа прошлого года Баймырзаева в ходе контрольной закупки у Центрального рынка продала пять пакетиков насвая общей массой 81 грамм. В тот же день у женщины полицейскими было изъято еще 78 пакетиков. Общая масса изъятого насвая составила около 1,5 кг.

«Согласно заключению специалиста в насвае были обнаружены в большом количестве токсичные элементы и их соединения, в том числе: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, гептахлор, альдрин гексахлорциклогексан и другие, концентрация которых значительно превышает предельно допустимые уровни», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Суд назначил Баймырзаевой 200 часов бесплатных общественно полезных работ.

Напомним, что проблема продажи насвая и употребления его подростками актуальна для Тюмени. Помимо того, что этот жевательный табак сам по себе вреден для организма, опыт наркологов и психологов показывает, что от насвая подростки часто переходят к «синтетике». При этом привлечь к ответственности торговцев этой смеси, состоящей из табака и извести, очень сложно. Это первое в Тюменской области подобное уголовное дело.

#Новости#Насвай#Тюмень#Дела судебные#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25