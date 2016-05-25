Осуждена женщина, торговавшая насваем у Центрального рынка

Напомним, что проблема продажи насвая и употребления его подростками актуальна для Тюмени. Помимо того, что этот жевательный табак сам по себе вреден для организма, опыт наркологов и психологов показывает, что от насвая подростки часто переходят к «синтетике». При этом привлечь к ответственности торговцев этой смеси, состоящей из табака и извести, очень сложно. Это первое в Тюменской области подобное уголовное дело.