Олег Новоселов: Увольнений в вузе не было, нет… но предвидятся

Олег Новоселов отметил, что кадровых сокращений в ходе объединения ТюмГНГУ и ТюмГАСУ еще не происходит. Но грядет оптимизация административно-управленческого состава. «Сокращений не было и нет, но они предвидятся», — сообщил ректор и отметил, что научно-педагогический состав перешел в ТИУ. «Научно-педагогические работники строительного университета в полном составе вошли в опорный вуз. Мы не потеряли ни одного человека. А что касается административного персонала, то это естественный процесс. Понятно, что не может быть двух проректоров по одному направлению, двух ректоров или начальников управлений. Процесс оптимизации команды идет, но пока что никого еще не уволили. Каждому сотруднику мы предложим место. Кто-то, возможно, будет работать в структурных подразделениях, а кто-то останется здесь. Мы не готовы никому указывать на дверь».