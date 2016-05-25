Олег Новоселов: Увольнений в вузе не было, нет… но предвидятся

Формальности, связанные с объединением инженерных университетов, по словам Олега Новоселова, уже завершены. ТИУ защитил «дорожную карту» опорного вуза, министерство образования и ТИУ заключат соглашение по финансированию программных мероприятий.
Олег Новоселов отметил, что кадровых сокращений в ходе объединения ТюмГНГУ и ТюмГАСУ еще не происходит. Но грядет оптимизация административно-управленческого состава. «Сокращений не было и нет, но они предвидятся», — сообщил ректор и отметил, что научно-педагогический состав перешел в ТИУ. «Научно-педагогические работники строительного университета в полном составе вошли в опорный вуз. Мы не потеряли ни одного человека. А что касается административного персонала, то это естественный процесс. Понятно, что не может быть двух проректоров по одному направлению, двух ректоров или начальников управлений. Процесс оптимизации команды идет, но пока что никого еще не уволили. Каждому сотруднику мы предложим место. Кто-то, возможно, будет работать в структурных подразделениях, а кто-то останется здесь. Мы не готовы никому указывать на дверь».
Уже в этом году выпускники получат дипломы нового вуза. «Бланки дипломов — государственного образца, название вуза записывается от руки. Вся бланочная продукция готова, оставалось определиться, что будет вписано в строку «университет», — отметил ректор. Кроме того, по его словам, вскоре изменится символика, гимн и эмблема вуза.