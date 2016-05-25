МЧС: леса горят из-за отдыхающих, рыбаков и браконьеров

Как рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, молний и так называемых сухих гроз в регионе не было, причина всех лесных пожаров — человеческий фактор.
Возгорания начинаются от недотушенных костров, выброшенных из машин окурков, из-за оставленных на природе бутылок, которые срабатывают как линза. В районах области лесные пожары провоцируют рыбаки и браконьеры. Первые разжигают костры вблизи сухих камышей, вторые — с помощью огня выгоняют дичь. При этом поймать таких нарушителей за руку практически невозможно. Во-первых, в регионе много глухих лесов, за которыми в принципе непросто следить, во-вторых, для доказательсва вины в пожаре конкретного человека нужно большое количество доказательств — фотографии, видеозаписи, показания свидетелей.
Юрий Алехин напомнил, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов. Он призвал жителей региона отдыхать в специально оборудованных для этого местах. Напомним, что в черте Тюмени таких зон отдыха 22, а всего по региону их насчитывается более 260.
«Эти площадки расположены в живописных местах, оборудованы мангалами и деревянной мебелью, обработаны от клещей», — отметил начальник ГУ МЧС по Тюменской области.
Он тут же посетовал, что тюменцы не берегут не только природу, но и чужой труд: после каждых выходных беседки в зонах отдыха приходится восстанавливать.
Юрий Алехин сообщил, что синоптики обещают тюмецам жаркое сухое лето. «Но мы надеемся, что дождей все-таки будет достаточно, и, когда пойдут ягоды и грибы, люди все-таки смогут выезжать в леса, чтобы собирать дикоросы», — добавил он.
Напомним, что в случае обнаружения пожара в лесу надо позвонить с мобильного 112. Также в этом году заработал короткий бесплатный номер для сообщений о лесных пожарах. По номеру 3434, добавив к сообщению пароль «лес», можно сообщить о пожарах и нарушениях закона в лесу.