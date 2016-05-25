МЧС: леса горят из-за отдыхающих, рыбаков и браконьеров

Возгорания начинаются от недотушенных костров, выброшенных из машин окурков, из-за оставленных на природе бутылок, которые срабатывают как линза. В районах области лесные пожары провоцируют рыбаки и браконьеры. Первые разжигают костры вблизи сухих камышей, вторые — с помощью огня выгоняют дичь. При этом поймать таких нарушителей за руку практически невозможно. Во-первых, в регионе много глухих лесов, за которыми в принципе непросто следить, во-вторых, для доказательсва вины в пожаре конкретного человека нужно большое количество доказательств — фотографии, видеозаписи, показания свидетелей.