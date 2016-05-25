Ко дню города Сквер Ветеранов энергетики обретет вторую жизнь

Непочатый край
В сквере Ветеранов Энергетики кипит работа. До середины лета здесь предстоит еще много чего сделать: сменить тротуары и ограждения, установить детскую площадку и систему видеонаблюдения, а также возвести изюминку будущего парка — небольшой фонтан и горку, совмещенную со сценой.
«В Тюмени таких оригинальных архитектурных решений нет, — рассказал журналистам руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт. — Здесь будет удобно и проводить массовые мероприятия, и детишкам кататься».
Сквер с историей
Этот сквер был разбит работниками ТЭЦ-1 в 60-е годы прошлого столетия работниками ТЭЦ-1. Сейчас, уже будучи ветеранами, они решили любимому объекту вернуть былую красоту. «Место, где развернется парк, было пустырем, — вспоминает председатель объединённого совета ветеранов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТТС Николай Бабошин. — Мы хотели здесь построить ДК Энергетиков. Но так живем мы в областном центре, и здесь много культурных заведений, Совнарком нам это дело „завернул“. Тогда передумали и решили разбить на этом месте сквер». И ведь было время, когда здесь собиралась молодежь, гуляли мамы с детьми, отмечали праздники… Сейчас от былых времен осталась только старая сцена, железная детская горка и вазоны.
Спокойно смотреть на этот пейзаж Николай Бабошин не мог и два года назад инициировал благоустройство объекта. Тогда компания «Фортум» и администрация Тюмени разработала проектную документацию. Далее её передали в Ленинскую управу.
То ли еще будет
Напомним, этот сквер — не единственный в городе, который находится в процессе преображения. Последние два месяца в городе проходит обследование технического состояния всех городских парков и скверов. В нем принимают участие собственники, ТОСы, ТСЖ, организации ветеранов. Основная цель ревизии — определить состояние парков и скверов города и составить список зеленых территорий для дальнейшего включения их в программу благоустройства на ближайшие три года.