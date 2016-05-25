Ко дню города Сквер Ветеранов энергетики обретет вторую жизнь

Этот сквер был разбит работниками ТЭЦ-1 в 60-е годы прошлого столетия работниками ТЭЦ-1. Сейчас, уже будучи ветеранами, они решили любимому объекту вернуть былую красоту. «Место, где развернется парк, было пустырем, — вспоминает председатель объединённого совета ветеранов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТТС Николай Бабошин. — Мы хотели здесь построить ДК Энергетиков. Но так живем мы в областном центре, и здесь много культурных заведений, Совнарком нам это дело „завернул“. Тогда передумали и решили разбить на этом месте сквер». И ведь было время, когда здесь собиралась молодежь, гуляли мамы с детьми, отмечали праздники… Сейчас от былых времен осталась только старая сцена, железная детская горка и вазоны.